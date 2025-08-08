Saugumas svarbiausia: kaip išsirinkti tinkamą šalmą keturračio vairuotojui?

Šalmas šalmui nelygus
Pamatinė idėja atrodo paprasta: vairuojant atvirą motorinę transporto priemonę visuomet reikia dėvėti šalmą. Tačiau šalmas šalmui nelygus, jų yra galybė tipų. Pavyzdžiui, apsauginius gaubtus dėvi ne tik motociklininkai, bet ir automobilių vairuotojai lenktynėse. Vis dėlto automobilių ir motociklų vairuotojų šalmai skiriasi. Motociklininkams taip pat siūloma daugybė skirtingų jų tipų.
Specialistų teigimu, mieste važinėjantiems motorolerių vairuotojams dažnai patogiausi atrodo atviro tipo šalmai. Greičio mėgėjai renkasi uždaro tipo šalmus, užtikrinančius aukščiausią apsaugos lygį, o keliautojai – modulinius šalmus su pakeliama priekine dalimi.
Bekelės entuziastai dažniausiai renkasi krosinius šalmus – jų konstrukcija panaši į uždaro tipo, tik vietoje stikliuko naudojami akiniai. Kiekvienas šalmo tipas pasižymi skirtingu apsaugos lygiu, patogumu ir paskirtimi. Be to, dauguma jų gali būti pritaikomi individualiems poreikiams – papildomi aksesuarai padidina komfortą ar funkcionalumą.
Savi keturratininkų niuansai
O kokie šalmai geriausiai tinka keturračių vairuotojams? Eksperto vertinimu, teoriškai galima rinktis bet kurį šalmą, tačiau praktiškai kai kurie tipai netinka dėl patogumo ar apsaugos stokos. Ypač nerekomenduojami atviro tipo šalmai – jie suteikia mažiausiai apsaugos. Tuo tarpu keturračių vairavimas turi savų specifikų, į kurias verta atsižvelgti.
„Su keturračiais įprastai riedama mažesniu greičiu nei su motociklais, be to, jie yra eksploatuojami visais sezonais, ne tik vasarą, bet ir rudenį, žiemą, pavasarį, taigi paprastas šalmas šaltesniais metų laikais rasoja. Dėl to reikėtų atkreipti dėmesį į ventiliaciją, rekomenduojama rinktis šiltesnį, geriau galvą apspaudžiantį modelį su gera ventiliacija“, – pagrindiniais praktiniais patarimais dalijasi užkietėjęs keturratininkas, „Motorider“ parduotuvės atstovas Adomas Gančierius.
Kaip atrodo keturračių vairuotojų šalmai?
Jis taip pat pažymi, kad yra atskira šalmų kategorija, sukurta keturračių vairuotojams. Jie panašūs į motokrosui skirtus apsauginius galvos dangalus, turi snapelį, dažnu atveju – atidaromą priekį, tačiau yra storesni, šiltesni, kad būtų komfortiška keliauti ir žiemą. Dėl šios priežasties jie yra ir sunkesni, nes keturračio vairuotojas sėdi patogiau nei motociklininkas, taip pat keturračiams skirti šalmai turi dvigubą ventiliaciją.
„Taip pat geriau rinktis šalmą su akiniais, nes keturračiais važiuojame bekelėje, patys šalmai ir stikliukai greitai braižosi, juos reikia dažnai keisti, o tai nėra patogu. O akinių galima rasti kiekvienoje parduotuvėje“, – paaiškina A.Gančierius.
Specialistas sako pastebėjęs, kad žmonės iš pradžių bando važiuoti su tokiais šalmais, kuriuos turi. Juk bet koks geras šalmas užtikrina tinkamą saugumą. Tačiau gana greitai susiduria su problemomis.
„Tie, kurie važinėja su uždaro tipo šalmais, skundžiasi, kad jiems rasoja, o tie, kurie naudoja krosinius, guodžiasi, kad vėsiu oru šalta važiuoti“, – atskleidžia patyręs keturratininkas.
Kiek kainuoja saugumas ir patogumas?
Ir anksčiau ar vėliau galiausiai dauguma keturračių vairuotojų vis vien įsigyja išvykoms būtent šiomis transporto priemonėmis pritaikytus gaminius. Visi specialistai atkakliai kartoja tą patį: saugumui taupyti nederėtų, tad pigiausius šalmus protingiausia būtų apeiti, nes šie pačiose netikėčiausiose situacijose gali tiesiog pavesti ar neatlaikyti itin didelių krūvių.
Pigiausi važiavimui keturračiu pritaikyti šalmai kainuoja apie 100 eurų, aukštos kokybės, priklausomai nuo modelio, – 300–400 eurų. Už 700 eurų galima nusipirkti pažangių, lengvo svorio anglies pluošto šalmų.
„Populiariausi Lietuvoje yra „CKX Titan“ šalmai. Jie labai patogūs ir nerasojantys, 90 proc. mūsų klientų tokius mūvi“, – šalmų rinkos situaciją trumpai apibūdina „Motorider“ parduotuvės atstovas.
Šis modelis išsiskiria dar ir tuo, kad prie jo siūloma gausybė aksesuarų, kuriuos galima derinti prie sezono ar eksploatacijos ypatybių. Pavyzdžiui, šis šalmas turi keičiamą priekinę dalį, gali būti komplektuojamas su šildomu akinių stikliuku, prie jo gali būti pridedama skirtingų stogelių.
Važinėjant aktyviai, specialistai ragina nepamiršti ir kitų saugumo atributų: patogių pirštinių, batų ir viso kūno šarvų, mat įvykus nelaimei jie gali išgelbėti gyvybę.