Sostinės Vokiečių gatvės rekonstrukcija – tarsi prakeikta

„Iš anksto planuoti archeologiniai darbai užtruko kiek ilgiau dėl itin lietingų orų, kurie trikdė kasinėjimų procesą.
Turėdami omenyje vietos istorinę svarbą esame suinteresuoti, kad visi tiriamieji darbai būtų atlikti tinkamai, todėl rekonstrukcijos projekto etapų datos neišvengiamai yra preliminarios“, – sakė Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas.
Pirmasis etapas jau turėjo pasibaigti prieš kelias dienas. Vis dėlto eismo ribojimai dar išlieka, o pirmasis atnaujinimo etapas dar nėra baigtas. Savivaldybė tikina, kad pirmasis darbų etapas turėtų baigtis jau netrukus.
Vokiečių gatvėje po nuimtu asfalto sluoksniu slepiasi istorinių pastatų mūrai. Tikriausiai šių pastatų mūrai bus atrasti po visa gatve, o ne tik mažame ir jau atidengtame jos plotyje. Kaip anksčiau minėjo savivaldybė, archeologiniai tyrimai buvo įtraukti į planuojamų darbų grafiką.
Atnaujintoje Vokiečių gatvėje išliks turtingą šios vietos istoriją menantys ženklai. Dangos raštu bus žymima praėjusių laikotarpių gatvės struktūra, kito atspalvio trinkelių linijomis – istorinių pastatų sienų kontūrai, o dangoje išgraviruojami neišlikusių pastatų adresai.
Nors, kaip ir anksčiau, gatvėje vyks automobilių eismas, ji bus labiau orientuota į pėsčiųjų eismą.
Gatvė rekonstruojama pagal architektūrinį konkursą laimėjusios architektų studijos AIMM idėją „Strassen-Platz“.
Rekonstrukcijos darbus planuojama baigti iki 2026 m. pabaigos.
