Kauno vakarinio aplinkkelio sankryžoje – į atitvarus įvažiavęs ir paliktas vilkikas

2025 m. rugpjūčio 9 d. 11:49
Šeštadienio rytą pranešta, kad stacionarų namuką vežusiam krovininiam vilkikui kelionė baigėsi nesėkmingai – sankryžoje jis įvažiavo į kelio atitvarus.
Apie incidentą pranešta naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Čia negalima parkuotis. Vakarinis aplinkkelis, ties Skuba“, – rašė įvykį užfiksavęs vairuotojas.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budinčio pareigūno duomenimis, incidentas galimai įvyko naktį.
Pareigūno teigimu, krovininio transporto vairuotojas nakties metu įvažiavo į atitvarus ir transporto priemonę paliko įvykio vietoje.
Netoli eismo įvykio vietos esančios įmonės direktorius kreipėsi į policiją prašydamas reguliuoti eismą dėl atvykstančio didelio krovinio.
Eismo įvykio metu vairuotojas nenukentėjo.
