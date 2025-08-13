Prasideda dar vieno tilto remonto darbai: sužinokite, kaip čia bus ribojamas eismas

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 225 Raseiniai – Baisogala (7,1 km). Šis tiltas yra kritinės būklės, todėl jo tvarkymas buvo būtinas saugiam eismui užtikrinti.
Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas. Eismo saugumui užtikrinti bus sumontuoti kelio atitvarai ir turėklai, taip pat sutvirtinti tilto šlaitai betono plytelėmis.
Visus darbus tikimasi atlikti iki 2027-ųjų pavasario.
AB „Via Lietuva“ praneša, kad šiuo metu tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 16 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 17 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrų etape, todėl, sėkmingai pasirašius sutartis, darbai prasidėtų dar šiais metais, o pasibaigtų kitąmet arba 2027-aisiais.
Tiltų ir viadukų tvarkymas yra tarp svarbiausių bendrovės „Via Lietuva“ prioritetų.
