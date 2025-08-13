Žinios, kurios šviečia.
Prasideda dar vieno tilto remonto darbai: sužinokite, kaip čia bus ribojamas eismas

2025 m. rugpjūčio 13 d. 12:13
„Via Lietuva“
„Via Lietuva“ praneša, kad prasideda Raseinių rajone esančio tilto per Dubysą rekonstravimo darbai. Dėl to nuo pirmadienio, rugpjūčio 18 d., šioje vietoje planuojami eismo ribojimai. Eismo organizavimas numatomas uždarant išilgine kryptimi pusę tilto – dėl to eismas vyks puse tilto, reguliuojamas šviesoforais, rašoma žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės krašto kelyje Nr. 225 Raseiniai – Baisogala (7,1 km). Šis tiltas yra kritinės būklės, todėl jo tvarkymas buvo būtinas saugiam eismui užtikrinti.
Remonto metu bus įrengta nauja gelžbetoninė perdanga bei vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, paklotas naujas asfaltas. Eismo saugumui užtikrinti bus sumontuoti kelio atitvarai ir turėklai, taip pat sutvirtinti tilto šlaitai betono plytelėmis.
Visus darbus tikimasi atlikti iki 2027-ųjų pavasario.
AB „Via Lietuva“ praneša, kad šiuo metu tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose tvarkoma 16 tiltų, iš kurių didžioji dauguma yra kritinės būklės. Dar 17 tiltų remonto darbai yra viešųjų pirkimų procedūrų etape, todėl, sėkmingai pasirašius sutartis, darbai prasidėtų dar šiais metais, o pasibaigtų kitąmet arba 2027-aisiais.
Tiltų ir viadukų tvarkymas yra tarp svarbiausių bendrovės „Via Lietuva“ prioritetų.
