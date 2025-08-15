Netoli G. Nausėdos namų įrengs greičio matuoklį: skelbia, kiek kainuos

Naują vidutinio greičio matuoklį Stepono Batoro gatvėje ties Užtvankos gatve už 17,3 tūkst. eurų įrengs įmonė „Team LT“.
Keturių juostų S.Batoro gatvė jungia Vilnių ir Naująją Vilnią. Bene geriausiai žinomi objektai prie šios gatvės yra Pūčkorių atodanga ir Nausėdų namai.
Sutartyje numatoma, kad bus įrengiamos kilnojamojo vidutinio greičio matavimo sistemos posto kameros „Macq Icar Cams“. Sistema bus diegiama kartu su automatinio numerių atpažinimo kameromis, kurios fiksuoja transporto priemones ir atpažįsta jų valstybinius registracijos numerius.
Automobilių valstybiniai numeriai juo bus nuskaitomi, kai transporto priemonės greitis bus nuo 25 iki 250 kilometrų per valandą.