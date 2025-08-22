Žinios, kurios šviečia.
Neseniai suremontuotas tiltas – vėl uždarytas: kelio ruožą rekomenduoja aplenkti

2025 m. rugpjūčio 22 d. 10:46
Lrytas.lt
Biržos tiltas dėl techninių kliūčių nepravažiuojamas. Šį ruožą rekomenduojama aplenkti, pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė.
Anot jos, autobusų eismas važiuojant iš pietinės pusės nukreipiamas per Pilies ir Danės gatves. Senamiesčio stotelė nepasiekiama.
Pėstiesiems šiuo metu pereiti per tiltą taip pat nėra galimybės. Prašoma naudotis laikinuoju tiltu ties Danės skveru arba Pilies tiltu.
Pasak savivaldybės, gedimas įvyko naktį vykdant profilaktinį tilto pakėlimą. Specialistai aiškinasi priežastis ir sieks kuo skubiau pašalinti gedimą.
Primename, kad Biržos tilto remonto darbai buvo baigti šių metų birželį. Skelbta, kad buvo sutvarkytos atitrūkusios viršutinės tilto konstrukcijos jungtys su pagrindine tilto konstrukcija.
