Po ginčo su vyru Prancūzijoje tragiškai žuvo 68-erių moteris: išlipo ir pareiškė, kad pati pareis namo

2025 m. rugpjūčio 23 d. 17:18
Praėjusią savaitę Prancūziją sukrėtė auto įvykis. Teigiama, kad 68-erių moteris buvo partrenkta automobilio po to, kai naktį, bevažiuojant susipykusi su vyru, pareiškė, kad pati pareis namo, skelbia užsienio spauda. 
Aiškinama, kad nelaimingas įvykis atsitiko greitkelyje, jungiančiame Ouistreham ir Kano miestus. Žinoma, kad nelaimė įvyko sekmadienį, šiek tiek po trečios valandos ryto, rašė 20minutes.fr.
Moterį partrenkusi vairuotoja, kaip teigta policijos, nebuvo apsvaigusi nuo alkoholio, tačiau pati aiškino, kad išvengti susidūrimo su auka jai buvo neįmanoma, mat ši bandė pereiti gatvę. 
Kaip parodė patikslinta informacija, moteris važiavo automobiliu su savo vyru, abu grįžo iš vakarėlio.
Kelyje jie susipyko, tad vyras sustabdė automobilį prie stovėjimo aikštelės. Dėl ginčo moteris išlipo iš automobilio, ketindama grįžti pėsčiomis. Tuomet ji bandė pereiti kelią ir buvo mirtinai partrenkta.
Pradėtas tyrimas siekiant išsiaiškinti visas avarijos aplinkybes.
