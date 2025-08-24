Dviračių takas pajūryje virto išbandymų taku: iki nelaimės – tik žingsnis

Šioje atkarpoje dviračių takas yra sutrūkinėjęs ir vietomis taip iškilnotas medžių šaknų, kad juo važiuoti gali tik labai atidūs ir atsargūs poilsiautojai.
„Su dviračiu dar ne taip nesaugu, bet su riedučiais – vienas žingsnis iki nelaimės. Vasarą taku yra gausiai važinėjama. Keista, kad niekas šios atkarpos netvarko, nors akivaizdžiai matoma problema – vieta nesaugi ir čia galima skaudžiai susižaloti užkliuvus ratui ir nukritus“, – dienraščiui pasakojo šiuo taku dažnai važiuojantis klaipėdietis Viktoras.
Panašu, kad bent jau šią vasarą dviratininkams Smiltynėje neteks atsipalaiduoti – artimiausiu metu savivaldybė neplanuoja jo tvarkyti.
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, šiuo metu nėra numatytas šio tako atnaujinimas, tačiau takų būklė yra nuolat vertinama ir esant poreikiui planai koreguojami.
Klaipėdos miesto savivaldybė kasmet investuoja į patogią infrastruktūrą dviratininkams įvairiose uostamiesčio vietose.
Šiemet Baltijos prospekto atkarpose užbaigtas dviračių ir pėsčiųjų takų remontas.
Vasaros pradžioje darbai prasidėjo Minijos gatvėje, kur vykdomas kapitalinis dviračių bei pėsčiųjų takų remontas. Projektas suskirstytas į tris etapus, tačiau visi jie bus įgyvendinami vienu metu. Planuojama atnaujinti takus Minijos gatvės ruožuose nuo Baltijos prospekto iki Varnėnų gatvės.
Visuose etapuose numatyta įrengti modernius takus: dviratininkams – su raudonos spalvos asfalto danga, pėstiesiems – su šviesiai pilkomis trinkelėmis. Iš viso planuojama atnaujinta 2,088 km pėsčiųjų takų ir 2,204 km dviračių takų.
Numatyta įrengti ir naujas automobilių stovėjimo aikštelės, suoliukus, dviračių stovus, apsaugines tvoreles bei naują viešojo transporto stotelės paviljoną. Planuojamas ir takų bei gatvių apšvietimas, naujas dangos ženklinimas. Visi takai bus pritaikyti žmonėms su negalia.
Remonto darbus vykdys bendrovė UAB „VVARFF“, projekto vertė – beveik 1,1 mln. eurų.
Dviračių takas.DviratisKlaipėda
Rodyti daugiau žymių