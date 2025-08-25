„Via Lietuva“: visoje Lietuvoje vyksta intensyvūs tiltų ir viadukų darbai – remontuojama beveik 200 objektų

„Tiltai jungia miestus ir žmones, užtikrina ne tik kasdienį susisiekimą, bet ir valstybės saugumą. Visgi daugelis jų avarinės ar prastos būklės, nes ištisus metus tiltams ir viadukams nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Vos pradėję darbus ieškojome ir radome sprendimus, kad nerizikuotume nei savo žmonių, nei per Lietuvą keliaujančių vairuotojų gyvybėmis. Nuo kitų metų pradės veikti Valstybinis kelių fondas. Jis leis greičiau reaguoti į pavojingą infrastruktūros būklę ir sustabdys susisiekimo infrastruktūros degradaciją“, – sako susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis.
Dabartiniu metu šalyje tvarkomi 139 tiltai ir viadukai, kuriuos pagal periodinės priežiūros sutartį prižiūri ir tvarko AB „Kelių priežiūra“, bendrovė, atsakinga už kokybišką valstybinės reikšmės kelių priežiūrą.
Periodinė tiltų priežiūra apima tokius darbus kaip lokalių defektų šalinimas remontiniais mišiniais, vandens nuvedimo sistemų pažeidimų atstatymas, deformacinių pjūvių lokali priežiūra, pažeistų kūgių šlaitų tvirtinimas, turėklų stabilizavimas ir kiti laikini sprendiniai, leidžiantys palaikyti konstrukcijų stabilumą.
Kasmetinių tiltų apžiūrų metu nustatyta, kad daugelis tiltų Lietuvoje yra prastos būklės – jų techninė būklė artėja prie kritinės ribos. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, artimiausiu metu gali tekti riboti transporto judėjimą per kai kuriuos tiltus arba juos visiškai uždaryti.
Dėl riboto finansavimo nėra galimybių atlikti nei paprastojo, nei kapitalinio tam tikrų tiltų remonto, dėl to buvo ieškoma alternatyvių sprendimų. Išanalizavus pavojingiausios būklės tiltų techninę būklę, nuspręsta minimaliomis sąnaudomis tvarkyti atskirus tiltų ar viadukų elementus, taip laikinai prailginant jų naudojimo laikotarpį.
Norint sustabdyti tiltų būklės blogėjimą, „Via Lietuva“ šiemet pasirašė sutartis su rangovais dėl statinių, esančių valstybinės reikšmės keliuose, taisymo. Šiuo metu pagal įkainių sutartis jau yra tvarkoma 30 tiltų – čia atliekami sudėtingesni taisymo darbai. Planuojama, jog vykdant šiuos darbus, per dvejus metus prevenciškai iš viso bus sutvarkyta iki 40 tiltų visoje Lietuvoje.
Laiku pakeisti tiltų deformaciniai pjūviai sustabdys spartų žemiau esančių laikančiųjų tilto konstrukcijų irimą. Tinkama ir savalaikė vandens surinkimo bei nuvedimo sistemos priežiūra nuo irimo padės apsaugoti laikančiąsias statinio konstrukcijas – perdangos sijas ir atramų elementus. Paprasti, tačiau efektyvūs gelžbetoninių konstrukcijų lokalių pažaidų remonto darbai, naudojant remontinius betono mišinius, leis pristabdyti tilto defektų vystymosi procesus. Tokie sprendimai statinio eksploatavimo laikotarpį prailgins bent 5 metais.
„Siekiame užtikrinti, kad visi statiniai būtų saugūs eismui ir būtų tvarkomi nuolat, nelaukiant, kol pasieks avarinę būklę. Suprantame, kad tokio masto tiltų priežiūros ir remonto darbai kai kuriais atvejais kelia nepatogumų eismo dalyviams – ypač ten, kur taikomi laikini apribojimai. Tačiau tai yra būtini darbai, užkertantys kelią tiltų degradacijai ir leidžiantys užtikrinti ne tik jų saugumą, bet ir patogesnį važiavimą ateityje“, – akcentuoja „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Šiais metais tiek didesnio, tiek mažesnio intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose jau sutvarkyta 12 vnt. tiltų, iš kurių 7 vnt. kritinės būklės, šiuo metu rangos darbai vyksta 38 vnt. tiltų, iš kurių 15 vnt. yra kritinės būklės. Dar dėl 23 tiltų remonto darbų vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Sėkmingai pasirašius sutartis, darbai prasidėtų dar šiemet arba kitų metų pradžioje, o pasibaigtų kitąmet arba 2027-aisiais.
„Via Lietuva“ tikslas – užtikrinti, kad visi tiltai būtų saugūs eismui, o jų priežiūra ir remontas vyktų nuolat, nelaukiant, kol statiniai pasieks avarinę būklę.
Nors tiltinės infrastruktūros priežiūrai skirta suma 2024 m. padidėjo, per pastaruosius šešerius metus blogos būklės tiltų skaičius išaugo nuo 63 iki 117, o be nuoseklaus ir tvaraus finansavimo šis skaičius iki 2035 m. gali išaugti iki 192.
Skaičiuojama, jog siekiant valstybinės reikšmės keliuose sutvarkyti kritinės ir blogos būklės tiltus ir viadukus, reikia 470 mln. eurų. Tuo metu sutvarkyti visus šalies tiltus ir viadukus iki tenkinančios būklės reikia apie 1 mlrd. eurų.
Seimui pritarus, nuo kitų metų Lietuvoje pradės veikti Valstybinis kelių fondas, kuris padės užtikrinti stabilų ir ilgalaikį finansavimą svarbiausiems kelių infrastruktūros projektams – valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcijai, kapitaliniam remontui, aplinkkelių statybai, tiltų ir viadukų būklės gerinimui bei kelių pritaikymui gynybos poreikiams.
Fondo lėšomis bus siekiama atkurti visų valstybinės reikšmės kelių būklę, kad jie atitiktų to kelio kategorijai nustatytus reikalavimus bent 80 proc. rodikliu. Fondas veiks tol, kol bus pasiekti kelių būklės atkūrimo tikslai.
Bendrovė „Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų.
Via Lietuvatiltaiviadukai
