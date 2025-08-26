Rugsėjis – sudėtingiausias mėnuo vairuotojams: ką būtina žinoti prieš sėdant už vairo

Dažniausiai eismas rudenį būna chaotiškas ne tik dėl plačiose gatvėse pasimetusių miesto naujokų, tačiau ir dėl bandančių gudrauti, kurie susidariusias spūstis visais įmanomais būdais, net ir pažeisdami Kelių eismo taisykles, stengiasi apvažiuoti greičiau. Abiejų atvejų galima išvengti, jei vairuotojai skirtų laiko savo maršrutų peržiūrai.
Planavimas – receptas ramioms kelionėms
Į didmiesčius studentai neretai atvyksta nuosavais automobiliais, tačiau nepratę prie intensyvaus eismo neišvengia klaidų, o kartais patenka ir į avarines situacijas. Vis tik pradžioje svarbiausias būna vienas maršrutas – nuo gyvenamosios vietos iki aukštosios mokyklos ir atgal, tad patariama su juo, pirmiausia, susipažinti be streso.
Iš anksto susiplanavus maršrutą, ar net pabandžius jį įveikti ne piko valandomis dar prieš prasidedant rugsėjui, bus aiškiau, kada reikia persirikiuoti, ir kurią juostą užimti norint važiuoti reikiama kryptimi. Skubantiems kelionės planavimas taip pat padėtų išvengti nepageidaujamų neigiamų jausmų. Peržiūrėjus maršrutą navigacijos programėlėje, galima iš anksto pasilikti aiškiai nustatytą laiko rezervą, kuris leis be streso ir laiku pasiekti tikslą.
„Gali pasirodyti, kad dešimt minučių nieko nepakeis, tačiau, iš tiesų, suintensyvėjus eismui didžiuosiuose miestuose, net ir dešimt minučių gali reikšti labai daug. Jei, pavyzdžiui, iš namų išvažiuosite lygiai 7 val. ryte, tikrai realu, kad spūstys mieste dar nebus tokios, kokiose reikėtų judėti namus palikus 7 val. 10 min. Vis labiau artėjant 8 val. link, eismas tampa vis sudėtingesnis, o kai kuriose gatvėse jis apskritai sustoja. Tad norintiems judėti greičiau, jei įmanoma, reikėtų stengtis iš namų išvažiuoti anksčiau“, – pataria Jurgis Gudauskas, programėlės vairuotojams „carOne“ produkto vystymo vadovas.
Ypač sudėtingos eismo sąlygos susidaro prie mokymo įstaigų, šalia kurių transporto pralaidumą mažina laisvų sustojimo vietų ieškantys vaikus atvežę tėvai. Siekiant šio chaoso išvengti, vairuotojams patariama iš anksto pasidomėti, kur galima saugiai sustoti ir išlaipinti vaikus arba pastačius automobilį atžalas palydėti iki mokymosi įstaigos durų. Dėl šios priežasties kitiems vairuotojams patariama peržvelgti reikiamą dienos maršrutą, ir piko valandomis praleisti gatves, šalia kurių įsikūrę vaikų darželiai ar mokyklos.
Užsikemša ne tik gatvės
Prireikus vykti į miesto centrą, taip pat vertėtų iš anksto pasidomėti, kur bei kurioje rinkliavos zonoje vairuotojui bus patogiausia palikti automobilį. Dėl rudenį išaugančio automobilių skaičiaus, rasti laisvų vietų neretai būna sunku, tad patariama nusimatyti bent kelias potencialias vietas.
„Eismas būna intensyvus, todėl neradę laisvos vietos vienur – turi judėti toliau. Įjungta avarinės šviesos signalizacija nesuteikia stovėjimo teisės, o toks elgesys gali iššaukti ir kitų vairuotojų pasipiktinimą bei konfliktų. Visas rinkliavos zonas galima patogiai matyti bei už paslaugas atsiskaityti „carOne“ programėlėje, kuri išsiblaškiusiems vėliau neleis pamiršti sustabdyti mokėjimo sugrįžus į automobilį. Negana to, stovėjimo metu pametus automobilio raktelius, prakiurus padangai ar išsikrovus akumuliatoriui, vairuotojas galės pasinaudoti nemokama pagalba gatvėje“, – sako J.Gudauskas.
Rugsėjis reikalauja daugiau supratingumo
Be abejonės, šie nemalonumai eisme nėra vieninteliai. Vairuotojų poreikius ir dažniausiai sprendžiamas problemas analizuojantis J.Gudauskas atkreipia dėmesį, kad smulkios bei techninės avarijos dažniausiai taip pat įvyksta dėl skubėjimo bei išsiblaškymo.
Siekdami išvengti dieną apkartinančių įvykių, vairuotojai tiek spūstyse, tiek judėdami turėtų išlaikyti didesnį atstumą tarp transporto priemonių. Ne ką mažiau svarbu, kad žiedinėse sankryžose vairuotojai pirmiausia stebėtų prieš juos esantį automobilį ir tik jam nuvažiavus, patys įvertintų savo galimybes įvažiuoti į žiedą.
Kadangi eisme padaugėja ir pėsčiųjų, vairuotojai taip pat turėtų sumažinti važiavimo greitį prieš pėsčiųjų perėjas, o nusprendę sustoti ar įvažiuoti į stovėjimo vietą – parodyti posūkį sustojimo kryptimi, kad kiti vairuotojai iš anksto galėtų pradėti stabdyti ar persirikiuoti į kitą juostą.
„Ruduo vairuotojams būna sudėtingas, todėl supratingumas ir pagarba vieni kitiems turi tapti kiekvieno sėdinčio prie vairo prioritetu“, – pabrėžia J.Gudauskas.
EismasdidmiesčiaiRugsėjis
Rodyti daugiau žymių