Aktualu važiuojant į Vilnių: vienas įvažiavimų perkeliamas kitur

„Tarandės tunelio projektas yra svarbus žingsnis gerinant susisiekimą ir eismo saugumą šioje sostinės dalyje, tačiau į situaciją turime žvelgti kompleksiškai ir toje pačioje vietoje egzistuojančias problemas spręsti vienu kartu. Vairuotojams išvažiuojant iš Tarandės gyvenvietės miesto link taip pat kyla nemažai avarinių situacijų.
Dabartinis išvažiavimas yra per arti nusukimo į Vilniaus Vakarinį aplinkkelį, todėl neužtenka atstumo saugiai persirikiuoti į kitą eismo juostą. Be to, išvažiavimo į Ukmergės gatvę vieta neatitinka ir šiuo metu galiojančių teisės aktų“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Tam, kad Tarandės tunelio statybų projektą būtų galima įgyvendinti visa jo apimtimi ir saugiai bei patogiai organizuoti transporto priemonių eismą, dabartinio išvažiavimo iš Tarandės gyvenvietės į Ukmergės g. vieta bus perkelta apie 200 m Ukmergės kryptimi.
Trišalė sutartis tarp Vilniaus miesto savivaldybės, AB „Via Lietuva“ (tuo metu – Lietuvos automobilių kelių direkcijos) ir Vilniaus rajono savivaldybės pasirašyta dar 2019 metais.
Pagal šią sutartį, „Via Lietuva“ atsakinga už dešiniojo posūkio su tuneliniu pravažiavimu po automagistrale ir gretima gatve prie magistralės įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo įrengti jungiamąjį kelią šalia magistralės, o rajono savivaldybė – rekonstruoti Nesvyžiaus gatvę.
Vykdydama savo įsipareigojimų dalį, Vilniaus miesto savivaldybė parengė ir patvirtino apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės gatvės detalųjį planą ir iš privačių asmenų išpirko 6 jiems priklausiusius žemės sklypus.
Dėl tunelio statybos darbų galioja eismo ribojimai
Primename, kad dėl Tarandės tunelio statybos I etapo darbų ir toliau galioja eismo pakeitimai.
Ukmergės kryptimi važiuojančios transporto priemonės, pravažiavus „EMSI“ degalinę, nukreipiamos į priešpriešinio eismo pusę, o Vilniaus kryptimi važiuojančios transporto priemonės – į šia kryptimi dešiniau esantį lygiagrečiai einantį privažiavimo kelią. Abiem kryptimis eismas vyksta dviem juostomis.
Užtikrinant pėsčiųjų susisiekimą, Vilniaus kryptimi laikinoje apylankoje transporto priemonių greitis ribojamas iki 50 km/h, o nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje (ties požemine perėja, einančia po Ukmergės gatve) įvestas laikinas šviesoforinis reguliavimas.