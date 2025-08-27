Dviratininkas pasidalijo, kaip išvengė skaudžios avarijos: vairuotojai turi bjaurų įprotį

Buvo teigiama, kad vyras kasdien kelyje važinėja dviračiu, tačiau tąkart pajuto, kad kažkas ne taip. Mašina greitai artėjo jo link iš nugaros.
„Paskutinę akimirką išgirdau artėjantį sunkvežimį. Buvau jau nusprendęs pasitraukti į kelio kraštą, nes važinėju dviračiu jau daug metų ir pasąmoningai žinojau, kad turiu pasitraukti iš kelio. Tokios situacijos pasitaiko gana dažnai. Paskutinę akimirką aš išvengiau susidūrimo, bet vėjas mane nubloškė į griovį“, – vietinei žiniasklaidai pasakojo jis.
Teigta, kad sunkvežimio vairuotojas po įvykio net nesustojo patikrinti, ar dviratininkas liko sveikas.
Kaip aiškino, šįkart vyrą išgelbėjo jo klausa.
„Kai kurie dviratininkai naudoja ausines. Aš to visiškai nerekomenduočiau, nes manau, kad šį kartą mano klausos pojūtis išgelbėjo man gyvybę“, – sakė jis.
Vyras taip pat pastebėjo daugeliui vairuotojų būdingą tendenciją.
„Automobilių vairuotojai mano, kad jie gali kažkaip prasibrauti, o ne saugiai aplenkti. Tai yra problema – jie mano, kad dviratininkas yra mažas ir jį galima aplenkti. Bet jie nemąsto apie pavojų, kurį sukelia, ir apie tai, kaip mes patiriame tą lenkimo manevrą.“
Aiškinta, kad svarbu įvertinti atstumą, kurio turi būti laikomasi lenkiant dviratininkus bei vėjo stiprumą. Net ir laikantis kelių eismo taisyklių gali būti taip, kad vėjo šuoras parblokš dviratininką, o tai lems eismo įvykį ar nelaimingą atsitikimą.
Dviratininkai taip pat privalo važiuoti kuo arčiau dešinės kelio pusės, taip sumažindami nepageidaujamo kontakto su pravažiuojančiais automobiliais tikimybę.
