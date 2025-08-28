Krunos tilto rekonstrukcija A1 magistralėje įsibėgėjo: skelbia, kada atidarys eismą

Planuojama, kad eismas naujai pastatytu tiltu galėtų būti paleistas jau šių metų pabaigoje ar kitų metų pavasarį, teigiama „Via Lietuva“ išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Tilto per Kruną rekonstravimo projektas apima tilto ir jo prieigų atstatymą, įrengiant naujas atramas, perdangą, pakloto elementus, vandens nuvedimo sistemą ir visus likusius tilto elementus. Naujas nuolatinis tiltas bus pastatytas iš plieno ir gelžbetonio konstrukcijų, jo perdangos ilgis sieks 125 metrus.
„Krunos tilto rekonstravimas – vienas strateginių įgyvendinamų bendrovės projektų. Dabartiniame geopolitinės situacijos kontekste vykdydami kelių infrastruktūros projektus, turime atsižvelgti ne tik į saugų ir patogų susisiekimą, bet ir infrastruktūros pritaikymą dvigubos paskirties, karinės ir civilinės, reikmėms. Perstačius tiltą, sustiprinta tilto konstrukcija pasitarnautų greitam Lietuvos kariškių ir NATO sąjungininkų judėjimui“– kalbėjo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Nugriovus vieną iš dviejų tiltų per Kruną, pradėtas statyti naujas tiltas – įrengti 136 gręžtiniai poliai ir jau beveik baigtos betonuoti visos keturios tilto atramos. Atramoms panaudota apie 900 m3 betono.
Kol vyksta tilto atramų įrengimo darbai, specialiai tam įrengtoje aikštelėje ant Krunos upės kranto yra montuojami tilto perdangos plieniniai elementai. Vienam tiltui bus panaudota dvidešimt plieninių perdangos elementų, kiekvieno iš jų svoris – 30–40 tonų.
Statybvietėje sumontuoti plieniniai perdangos elementai sujungiami tarpusavyje juos suvirinant ir užstumiami ant išbetonuotų tilto atramų. Šiuo metu jau yra užstumta 70 proc. visos perdangos. Bendras perdangos svoris sieks 750 tonų.
Plieninės perdangos įrengimo darbus planuojama baigti iki rugsėjo. Juos baigus, ant plieninės sijos prasidės monolitinės gelžbetoninės plokštės įrengimo darbai. Kartu bus pradėti ir magistralinio kelio įrengimo darbai tilto prieigose.
Pasak Krunos tilto rekonstrukcijos darbus atliekančios bendrovės „Tilsta“ vadovo Eduardo Grinavecko, plieninė naujo tilto perdanga yra didžiausia tilto perdanga, kokią bendrovei iki šiol teko pagaminti ir sumontuoti, nors per savo veiklos metus įmonė jau yra pastačiusi daugybę tiltų, estakadų bei viadukų.
Naujo tilto plieninės perdangos ilgis siekia 125 m, ji sudaryta iš dvidešimties skirtingų plieno elementų, kurie buvo pagaminti „Tilstos“ gamykloje ir atvežti į statybvietę.
„Nors ir anksčiau esame montavę panašaus dydžio konstrukcijas, šįkart išskirtinumas tas, kad visus tilto perdangos elementus gaminome patys. Rekonstrukcijos darbų organizavimas šiame objekte taip pat yra visiškai nestandartinis ir unikalus.
Įrengus du laikinuosius tiltus, rekonstrukciją net ir tokioje intensyvioje magistralėje galime vykdyti nestabdant eismo ir nenukreipiant transporto apylankomis. Tilto per Kruną rekonstrukcija mums yra ne tik didelė atsakomybė, bet ir galimybė parodyti, kad profesionalios komandos dėka, dėl ilgamečio įdirbio bei naujų technologijų galime greitai ir kokybiškai įgyvendinti net ir sudėtingiausius projektus“, – teigia „Tilstos“ vadovas E. Grinaveckas.
Pabaigus vieno naujo tilto statybas, keisis eismo organizavimo tvarka – eismas Kauno link vyks naujai pastatytu tiltu ir vienu laikinu tiltu, o likęs senas tiltas bus griaunamas ir statomas naujas.
Visas projektas – laikinojo tilto pastatymas ir esamo tilto rekonstravimas – planuojamas baigti 2027 m. pabaigoje. Darbus atlieka UAB „Tilsta“. Sutarties vertė – kiek daugiau nei 24 mln. Eur su PVM.
Esamo tilto per Krunos upę rekonstravimo darbai iš dalies bus finansuojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (angl. Connecting Europe Facility, CEF) lėšomis.
AB „Via Lietuva“ ir Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (angl. European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) pasirašė sutartį dėl daugiau kaip 9,4 mln. Eur vertės finansavimo Krunos tilto rekonstrukcijai.