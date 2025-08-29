Paskutinį rugpjūčio penktadienį – tikras vairuotojų išbandymas: Vilnių sukaustė spūstys

Paskutinį rugpjūčio penktadienį vairuotojai įstrigo Vilniaus gatvėse. Remiantis JUDU internetinėje svetainėje pateikiamais duomenimis, čia susidarė 13 grūsčių.
Eismo situacijai Vilniuje stebėti skirtame žemėlapyje fiksuojamos šios grūstys:
- Gariūnų g. link Gariūnų–Paneriškių g. sankryžos (iš centro)
- Eišiškių pl. link Salininkų
- Žirnių g. link Minsko pl.–Žirnių–Liepkalnio g. sankryžos (iš centro)
- Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro)
- J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos
- Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro)
- Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro)
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ozo g. sankirtos (iš centro)
- Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės)
- Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos
- Kareivių g. link Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos (nuo Verkių g.)
- Kareivių g. link O. Milašiaus g.