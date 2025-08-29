Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Paskutinį rugpjūčio penktadienį – tikras vairuotojų išbandymas: Vilnių sukaustė spūstys

2025 m. rugpjūčio 29 d. 16:47
Lrytas.lt
Nors rugsėjis dar tik už poros dienų, situacija sostinės gatvėse penktadienį vakare diktuoja vasarai nebūdingas sąlygas. Besibaigiant darbo dienai, Vilniuje fiksuojama net keliolika spūsčių.
Daugiau nuotraukų (1)
Paskutinį rugpjūčio penktadienį vairuotojai įstrigo Vilniaus gatvėse. Remiantis JUDU internetinėje svetainėje pateikiamais duomenimis, čia susidarė 13 grūsčių.
Eismo situacijai Vilniuje stebėti skirtame žemėlapyje fiksuojamos šios grūstys:
  • Gariūnų g. link Gariūnų–Paneriškių g. sankryžos (iš centro)
  • Eišiškių pl. link Salininkų
  • Žirnių g. link Minsko pl.–Žirnių–Liepkalnio g. sankryžos (iš centro)
  • Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro)
  • J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos
  • Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
  • Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro)
  • Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro)
  • Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Ozo g. sankirtos (iš centro)
  • Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės)
  • Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos
  • Kareivių g. link Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos (nuo Verkių g.)
  • Kareivių g. link O. Milašiaus g.
RugsėjiskamščiaiVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.