Aktualu daliai vilniečių: keičiasi įvažiavimas ir išvažiavimas į Tarandę

Teigiama, kad įvažiuoti į Tarandę ir iš jos išvažiuoti bus galima jungiamuoju keliu, kurio sankryža su Ukmergės gatve yra maždaug 200 metrų toliau nuo Vakarinio aplinkkelio.
Dabartinė Ukmergės–Tarandės gatvių sankryža bus uždaryta.
Šių ribojimų metu Edinburgo gatvė taps laikinu aklakeliu – t. y. nebus galimybės iš jos išvažiuoti į Tarandės gatvę.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus“, – teigiama savivaldybės.
Primenama, kad dėl Tarandės tunelio statybos darbų ir toliau galioja eismo pakeitimai.
Ukmergės kryptimi važiuojančios transporto priemonės, pravažiavus „EMSI“ degalinę, nukreipiamos į priešpriešinio eismo pusę, o Vilniaus kryptimi važiuojančios transporto priemonės – į šia kryptimi dešiniau esantį lygiagrečiai einantį privažiavimo kelią. Abiem kryptimis eismas vyksta dviem juostomis.