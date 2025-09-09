Daugiau naujų jungčių Kaune: Neries pakrantėje – tilto ir transporto mazgo statybos

Tiltų statymo kadencija
„Ši kadencija – tiltų statymo metas. Duoto žodžio laikomės. Dviejų jungčių statybos per Nemuną jau įpusėjo. Iki metų pabaigos bus užbaigtas ir Ašigalio viadukas per A1 magistralę. Paskutine dėlionės dalimi tapo Neries krantinėje prasidėjusios dar vieno pėsčiųjų ir dviratininkų tilto statybos.
Pastačius visus šiuos tiltus ir įrengus Vilijampolės transporto mazgą pagerės ne tik susisiekimas su miesto centru, bet ir aplinkiniais mikrorajonais. Kuo daugiau jungčių turėsime, tuo greičiau ir patogiau keliausime“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Tarp Senamiesčio ir Brastos gatvės prasidėjo tilto pėstiesiems ir dviratininkams paruošiamieji darbai.
Čia įrengtas patekimas į salelę. Planuojama atlikti polių gręžimus atramų vietose.
Patogumas pėstiesiems ir dviratininkams
312 metrų ilgio ir 6,5 m pločio tiltas natūraliai įsilies į esamus pėsčiųjų bei dviračių takus. Sprendiniai parengti atsižvelgiant į Kauno miesto bendrąjį planą.
Gelžbetoninės krantinės atramos bus pritaikytos prie esamo reljefo, o tarpinės atramos papildomai atliks ledlaužos funkciją. Ant perdangos numatyta įrengti 1,2 m aukščio nerūdijančio plieno turėklus.
Siekiant sumažinti matomų elementų skaičių, į tilto konstrukciją integruojama „paslėpta“ vandens nuvedimo sistema.
Greta stovintis P. Vileišio tiltas nėra pritaikytas dideliems pėsčiųjų ir dviračių srautams, todėl naujoji jungtis tarp Brastos g. ir Senamiesčio išspręs šią problemą.
Įsibėgėja transporto mazgo statyba
Neries krantinėje, ties Jurbarko gatve, įsibėgėja Vilijampolės transporto mazgo statyba. Po P. Vileišio tiltu pilnu pajėgumu iškilo pirmieji spraustasienės segmentai, laikysiantys būsimos naujos gatvės konstrukciją, kad ši „nenučiuožtų“ į upę.
Iki metų pabaigos planuojama sutvirtinti pagrindus, o kitąmet numatyta abipus tilto įrengti žiedines sankryžas, sujungsiančias naują susisiekimo arteriją.
Čia taip pat bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, naujos apšvietimo atramos. Ruošiamasi atnaujinti troleibusų kontaktinį tinklą.
Naujoji atkarpa po tiltu bus dviejų eismo juostų su papildomomis eismo juostomis prieš žiedines sankryžas posūkiams į dešinę. Įgyvendinus projektą, Jurbarko gatvės sankryžoje su Brastos ir A. Kriščiukaičio gatvėmis neliks šviesoforų, tuo pačiu ruošiamasi šalinti kairinius posūkius. Numatyta palikti tik reguliuojamą perėją pėstiesiems per Jurbarko gatvę.