Kelionė iš darbo užsitęs: praneša apie didelę spūstį Vilniuje

Kaip skelbia „Judu“, didelė spūstis susidarė Gariūnų g. ir Oslo g., nuo Savanorių pr. link Tūkstantmečio g.
„Planuokite kelionės laiką ir, jei įmanoma, rinkitės alternatyvius maršrutus“, – buvo skelbiama „Facebook“ paskyroje.
Kaip matyti iš „Judu“ svetainėje esančio žemėlapio, amtradienį kiek po 17 val. sostinėje iš viso užfiksuota 18 spūsčių.
Pastarosios susidarė šiose vietose:
- Eišiškių pl. link Dariaus ir Girėno g. Eišiškių pl. link Salininkų
- Dariaus ir Girėno g. link Tūkstantmečio g. (į centrą)
- Žirnių g. link Minsko pl.–Žirnių–Liepkalnio g. sankryžos (iš centro)
- Švitrigailos g., link Naugarduko g.—Švitrigailos g. sankryžos (iš centro)
- Gariūnų g. link Oslo g. (į centrą)
- Olandų g. link Olandų žiedo
- Geležinio Vilko g. link A. Goštauto g. (iš centro)
- J. Jasinskio g. link J. Jasinskio — Pamėnkalnio — V. Kudirkos g. sankryžos
- Lukiškių g. link Lukiškių–Gynėjų g. sankryžos
- Geležinio Vilko g. link Geležinio Vilko–Žalgirio g. sankryžos (iš centro)
- Konstitucijos pr. link Konstitucijos pr. — T. Narbuto g. žiedo
- Pilaitės pr. link Pilaitės pr. — Spaudos g. sankryžos (iš centro)
- Ozo g. link Ozo–Gelvonų g. sankryžos (nuo Šeškinės)
- Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos
- Kareivių g. link Kareivių–Žirmūnų g. sankryžos (nuo Verkių g.)
- Kareivių g. link Kareivių—Verkių g. sankryžos (nuo Žirmūnų g.)
- Kareivių g. link O. Milašiaus g.
