Vilniaus centre jau bruzda statybininkai: virš Neries ties ilgai lauktą tiltą

„Neries krantinėje ties A.Goštauto gatve jau aptverta tilto statybų teritorija, pastatyti informaciniai ženklai bei atlikti kiti parengiamieji statybų darbai“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pranešė miesto meras Valdas Benkunskas.
Meras pastebėjo, kad tokių miestą sklandžiai sujungiančių jungčių vilniečiams reikėjo jau seniai.
„Nuo 2003 m., kai buvo pastatytas Mindaugo tiltas, Vilniuje neatsirado nė vieno naujo tilto per Nerį. Transporto srautai intensyvėja, gyventojų įpročiai keičiasi – todėl jungtys, skirtos ne tik automobiliams, bet ir pėstiesiems, dviratininkams tampa būtinybe“, – teigė jis.
Kaip praneša savivaldybė, tilto statybos darbus atlieka bendrovė „Tilsta“. Neries krantinėje ties A.Goštauto gatve šiuo metu yra aptverta tilto statybų teritorija, pastatyti informaciniai ženklai ir atlikti parengiamieji darbai.
Tilto ilgis sieks apie 112 metrų, o bendrasis plotis – apie 14 metrų. Statybų metu planuojama įrengti dvi atramines sienas, pastatyti takus, skirtus pakilti nuo upės krantinių į viršų.
Taip pat numatyta suremontuoti A.Goštauto g. atkarpą, ties tiltu įrengti naują pėsčiųjų perėją, atnaujinti apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklus.
Skelbiama, kad tai bus pirmasis sostinėje modernus medinės konstrukcijos tiltas.
„Visas tilto konstruktyvas – arkos ir perdanga – bus iš medžio. Tik pamatai bus gelžbetoniniai, o medinės konstrukcijos bus sujungtos metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. Savo forma statinys bus panašus į Mindaugo tiltą, tad tai bus gražus abu upės krantus sujungiantis akcentas“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime teigia „Tilsta“ techninis direktorius Tadas Daškevičius.
Naujas tiltas šiuo metu neoficialiai vadinamas Alberto tiltu, tačiau, Vilniaus savivaldybės teigimu, dėl jo pavadinimo sprendimas dar nėra priimtas.
Tilto statybas planuojama užbaigti 2026 m. pabaigoje. Iki tol numatomi laikini pėsčiųjų ir dviratininkų eismo pakeitimai. Gyventojai raginami nesileisti į krantinių apačią ir naudotis laikinais apėjimo bei apvažiavimo takais, suformuotais abiejose upės pusėse.
