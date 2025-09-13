Ministerija skyrė 74,6 mln. eurų dviračių infrastruktūros plėtrai

Laikinajam susisiekimo ministrui Eugenijui Sabučiui patvirtinus 2022–2030 m. susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės aprašo pakeitimus, savivaldybės jau gali pretenduoti į šias lėšas, pranešė ministerija.
„174 km patogių ir saugių dviračių takų nusidrieks visoje Lietuvoje – tiek regionuose, tiek didžiuosiuose miestuose, dalyje vietų susisiekimo infrastruktūra bus prikelta antram gyvenimui. Savivaldybės nekantriai laukė teigiamo sprendimo, todėl neabejoju, kad jos labai aktyviai naudosis šiomis investicijomis“, – pranešime cituojamas E. Sabutis.
Ministerijos užtikrintos investicijos skirtos 42 šalies savivaldybėms. Pasinaudodamos šiomis lėšomis, jos galės tiesti naujus dviračių ir pėsčiųjų eismui pritaikytus takus ir tvarkyti jau esamą, tačiau fiziškai ir morališkai pasenusią dviračių eismo infrastruktūrą.
Dalis lėšų dviračių infrastruktūrai diegti bus skirta ir valstybės kelių valdytojai „Via Lietuva“.
Ministerijos duomenimis, šiuo metu šalyje driekiasi apie 3 tūkst. km dviračių eismui tinkamos infrastruktūros. Planuojama, kad iki 2035 metų dviračių takų tinklas išaugs iki 5 tūkst. km.
Susisiekimo ministerijaDviračiaiDviračių takas.
