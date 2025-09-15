Lrytas Premium prenumerata tik
Nori lengvinti sąlygas vairuojantiems motociklus: atleistų nuo vieno egzaminų

2025 m. rugsėjo 15 d. 16:40
Jadvyga Bieliavska
Motociklais ir triračiais norinčius važinėti automobilių vairuotojus siūloma atleisti nuo teorijos egzamino, reikalaujant išlaikyti tik praktinių įgūdžių patikrinimą. 
Tai numatančias Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas įregistravo Seimo socialdemokratai Indrė Kižienė ir Rimantas Sinkevičius. 
Jei Seimas pritartų, vairuotojai, kurie jau turi teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones, teisę vairuoti A kategorijos priemones įgis išlaikę tik praktinį vairavimo egzaminą. Jiems nereikėtų laikyti teorinės egzamino dalies.
Pasak I. Kižienės, projektu siekiama panaikinti šiuo metu esantį neaiškų ir dviprasmišką reglamentavimą.
„Šiuo metu įstatymas yra suformuluotas taip, kad automobilio vairuotojai, norėdami vairuoti motociklą, privalo išlaikyti egzaminą. Tačiau nėra aišku, ar tai reiškia tiek teorijos, tiek praktikos egzaminą, ar tik vieną iš jų. Todėl siūlau įstatymą patikslinti taip, kad pažengę vairuotojai, jau turintys B, C ar D kategorijas, galėtų įgyti A kategorijos teises tik laikydami praktinį egzaminą. Dabartinis reglamentavimas yra neaiškus ir dviprasmis, o teorijos egzaminas tokiems vairuotojams, mano nuomone, nėra būtinas. Jis tik kelia papildomą stresą, reikalauja laiko ir papildomų išlaidų“, – Eltai sakė I. Kižienė. 
Priėmus pasiūlytas įstatymo pataisas, procedūra, anot jos, būtų supaprastinta, žmonės sutaupytų pinigų, o visas dėmesys galėtų būti sutelktas praktikai ir saugiam motociklo vairavimui.
Atsižvelgiant į tai, kad valstybinę eismo saugumo užtikrinimo politiką formuoja Vyriausybė, Seimo kanceliarijos Teisės departamentas siūlo dėl projekto gauti Ministrų kabineto išvadą.
Šiuo metu galiojantis įstatymas leidžia automobilių vairuotojams persėsti į motociklą tik po to, kai jie išlaiko egzaminą.
motociklasEgzaminai

