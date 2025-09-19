Estija toliau laikys Narvos tiltą uždarytą transportui: sako, Rusija to pati prisiprašė

Transporto priemonių eismas per tiltą, jungiantį Narvą ir Ivangorodą, buvo sustabdytas 2024 m. vasarį dėl rekonstrukcijos, kurią Rusija planuoja baigti 2026 metais. Rusijos muitinės vadovas Valerijus Pikalovas sakė, kad darbai galėtų būti baigti jau šiemet.
Kol nesibaigs Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, Estijos valdžia nemato jokios priežasties palengvinti kelionių į Rusiją ar vėl atidaryti Narvos tiltą transporto priemonėms, sakė PPA sienos apsaugos viršininkas Veiko Kommusaaras.
Nuo 2024 m. vasario 1 d. Estijos rytinę sieną Narvoje galima kirsti tik pėsčiomis.
Estija stiprina rytinę sieną su Rusija, per ateinančius dvejus metus palei ją bus iškasta beveik 40 kilometrų prieštankinių griovių.