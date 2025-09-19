Lrytas Premium prenumerata tik
Pirmadienį Vilniaus viešasis transportas – nemokamas, gatvėse kursuos retro troleibusas

2025 m. rugsėjo 19 d. 15:38
Nuo rugsėjo 16 iki 22 d. Vilnius kartu su kitais Lietuvos miestais jungiasi prie Europos judumo savaitės – tarptautinės iniciatyvos, kurią vainikuoja Diena be automobilio. Rugsėjo 22 d., pirmadienį, vilniečiai ir miesto svečiai ne tik galės nemokamai keliauti viešuoju transportu, bet ir išbandyti ypatingą kelionę retro troleibusu „Škoda 9Tr“. Troleibusas kursuos 4-uoju maršrutu.
„Kiekviena kelionė viešuoju transportu, o ne automobiliu – tai mažiau taršos ir triukšmo. Tai žalesnės mūsų miesto ateities pagrindas. Intensyviai atnaujiname mūsų valdomą transporto parką tam, kad kelionės viešuoju transportu būtų patogios ir saugios“, – kalba „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) vadovas Ignas Degutis.
Retas retro troleibuso pasirodymas
Kaip ir kasmet, Dienos be automobilio proga visos viešojo transporto paslaugos miestiečiams ir svečiams bus nemokamos, o į miesto gatves vėl išriedės ir keleivius veš 1981 m. pagamintas „Škoda 9Tr“ modelio troleibusas – vienintelis toks likęs ir vis dar keleivius vežti galintis troleibusas Lietuvoje.
„Šis troleibusas – gyvas Vilniaus istorijos liudininkas ir išskirtinė transporto priemonė. Ne tik pats troleibusas yra unikalus, bet ir jo valdymui reikia ypatingų įgūdžių bei praktikos – šiuo metu turime tik tris vairuotojus, galinčius jį vairuoti. Keleiviams tai suteikia dar autentiškesnę patirtį,“ – sako VVT vadovas.
Retro troleibusas kursuos papildomu grafiku 4-uoju maršrutu (Antakalnis-Centras-Žemieji Paneriai) nuo 11:00 iki 15:30 val. Tai unikali galimybė prisiliesti prie miesto istorijos ir patirti autentišką kelionę.
Didžiausio sostinės viešojo transporto vežėjo – VVT – valdomas troleibusų parkas sparčiai modernėja: sostinės gatvėse jau važiuoja 91 naujas „Škoda 32Tr“ troleibusas. Įgyvendinant antrąjį parko atnaujinimo etapą, įsigyjamas dar 81 naujas „Solaris“ troleibusas Jiems pakeitus seniausias transporto priemones, planuojama, kad iki 2026 m. pabaigos troleibusų parkas bus visiškai atnaujintas.
