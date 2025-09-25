Kai galvoji, kad esi gudresnis už kitus: policininkai kaip reikiant pamokė vairuotojus

Pajūrio policininkai sureagavo į gautus skundus dėl nepagarbaus ir grėsmę eismo saugumui galinčio sukelti vairavimo.
Tokio pobūdžio pažeidimams fiksuoti skirtą reidą Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai surengė kelyje Klaipėda–Liepoja, ties Sudmantų kaimu.
Per prie Jakų žiedo vykusią priemonę užfiksuoti septyni KET pažeidimai.
Siekdami sutrumpinti kelionės laiką, vairuotojai kirto ištisinę kelio ženklinimo liniją ar užbrūkšniuotą dangos plotą ir taip užlindo prieš tvarkingai eilėje laukiančius vairuotojus.
„Visais atvejais prieš pažeidėjus pradėtos administracinės teisenos. Didžiausia vairuotojams gresianti atsakomybė už tokio pobūdžio pažeidimą yra bauda nuo 450 iki 550 eurų bei teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo vienerių iki dvejų metų“, – pranešė Klaipėdos apskrities VPK.
Pasak pareigūnų, toks vairuotojų elgesys nebus toleruojamas – tai yra nepagarba kitiems eismo dalyviams ir kelia didelę realią riziką įvykti eismo įvykiams.
„Siekiant užtikrinti sklandų, saugų ir pagarbų visiems eismą, tokio pobūdžio priemonės bus vykdomos ir ateityje“, – patikino Klaipėdos apskrities VPK.
Kelių eismo taisyklės (KET)Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimasKlaipėda
