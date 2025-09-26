Gera žinia vairuotojams: kelyje A5 esančio tilto darbai baigti – eismas ir vėl vyksta abiem juostomis

Pasitelkus didesnes darbuotojų pajėgas ir užtikrinus nepertraukiamą darbo eigą, taip pat ir technologinių pertraukų įgyvendinimą, darbus pavyko atlikti anksčiau, nei planuota. Darbus „Via Lietuva“ užsakymu atliko rangovai AB „Kelių priežiūra“.
Prieš pilnai atveriant eismą, atliktų darbų vieta buvo papildomai stebima ir kruopščiai tikrinta – įsitikinta, kad naujai įrengta deformacinė siūlė tinkamai atlieka savo funkciją ir užtikrina reikiamą konstrukcijos tvirtumą.
Primename, kad deformacinių pjūvių atnaujinimas tiltų konstrukcijose yra būtinas – šie elementai leidžia tiltui prisitaikyti prie temperatūrų svyravimų ir intensyvaus eismo apkrovų.
Laikui bėgant jie dėvisi, praranda sandarumą ir gali kelti pavojų, todėl jų keitimas yra itin svarbus, siekiant užtikrinti tilto patikimumą ir saugų eismą.
Deformacinių siūlių naujinimo darbai ant Č. Radzinausko tilto vykdyti etapais – rugpjūtį darbai atlikti kelyje Marijampolės kryptimi, o šią savaitę sutvarkytos pirmoji ir antroji eismo juosta Kauno kryptimi.
Dėkojame vairuotojams už kantrybę bei atsiprašome už kilusius nenumatytus nepatogumus
Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)kelių priežiūraČeslovas Radzinauskas
Rodyti daugiau žymių