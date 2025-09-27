Lrytas Premium prenumerata tik
Šalia Vilniaus mokyklų įrengti 195 nauji dviračių stovai

2025 m. rugsėjo 27 d. 15:12
Siekdama skatinti tvarų moksleivių judumą, šįmet Vilniaus savivaldybė šalia sostinės mokyklų įrengė 195 naujus dviračių stovus, kurie talpins 390 dviračių.
Kaip pranešė savivaldybės įmonė „Judu“, daugiausia dviračių stovų įrengta Vilniaus Gabijos progimnazijoje – iš viso 24.
Dar 23 naujus stovus ketinama įrengti Žvėryno gimnazijoje ir 12 Balsių progimnazijoje.
„Judu“ teigimu, dviračių stovai sostinėje įrengiami pagal nustatytą prioritetų tvarką.
„Visų pirma, prioritetas teikiamas ugdymo ir kultūros įstaigoms, kurios pačios prašo stovų, taip pat įstaigoms, prie kurių dviračių stovų dar nėra, atsižvelgiant į jas lankančių moksleivių ir darbuotojų skaičių. Stovai taip pat gali būti įrengiami ir ten, kur jų jau yra, tačiau poreikis yra didesnis“, – pranešime nurodo savivaldybės įmonė.
„Juduׅ“ duomenimis, visame mieste šiuo metu jau yra įrengta 2,8 tūkst. dviračių stovų – daugiausia prie mokyklų, gydymo įstaigų, centrinėse gatvėse, šalia lankytinų vietų, taip pat prie parduotuvių ir verslo centrų.
