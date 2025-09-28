Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Įspėja Vilniaus vairuotojus: sekmadienį sostinės centre – eismo ribojimai

2025 m. rugsėjo 28 d. 09:22
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., sostinės gatvėse vyks nemokamas rudens ėjimo renginys, kaip ir kasmet, sutrauksiantis tūkstančius ėjimo entuziastų.
Žygiuoti norintys dalyviai galės rinktis iš trijų skirtingų ėjimo trasų – 5, 10 ar 25 kilometrų.
Visos trasos startuos ir finišuos Nepriklausomybės aikštėje. Trasų maršrutai ėjikus ves per Žvėryną, Neries pakrantę, Žirmūnus ir Verkių parką.
Renginio dieną sostinės gatvės netrūks ne tik žygeivių, bet ir eismo ribojimų. Transporto priemonių eismas sekmadienį nuo 6 iki 20 val. bus draudžiamas A.Goštauto gatvės dalyje nuo A.Tumėno gatvės iki J.Jasinskio gatvės.
Taip pat nuo šeštadienio iki renginio dienos 20 val. vakaro eismas bus draudžiamas Gedimino prospekto dalyje nuo A.Goštauto gatvės iki Gynėjų gatvės bei A.Mickevičiaus gatvės dalyje nuo A. Goštauto iki Vytauto gatvės.
