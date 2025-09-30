Lrytas Premium prenumerata tik
Pradedami Smiltynės perkėlos pirso remonto darbai

2025 m. rugsėjo 30 d. 09:08
Uostamiestyje pradedami Naujosios perkėlos pirso kapitalinio remonto darbai, antradienį pranešė Klaipėdos uostas.
Miesto pusėje esantį pirsą remontuoti nuspręsta įvertinus jo būklę. Uosto teigimu, per kelis dešimtmečius smarkiai nusidėvėjo jo infrastruktūra, čia fiksuoti įtrūkimai, fasadinių sienelių deformacija bei kiti trūkumai. 
„Smiltynės perkėlai tenkanti infrastruktūra privalo atitikti šių dienų standartus bei prisidėti užtikrinant sklandžias, saugias ir efektyvias visų reisų keliones. Būtent to ir siekiame pradėdami dar vieną Smiltynės perkėlos infrastruktūros tobulinimo etapą“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Anot uosto, prasidėję pirso remonto darbai nepaveiks Smiltynės perkėlos teikiamų paslaugų – dėl prasidėjusių darbų retinti reisų skaičiaus ar keisti laikų nenumatoma. 
Skaičiuojama, kad pirso rekonstrukcija atsieis daugiau nei 1,6 mln. eurų. Visus darbus planuojama baigti kitų metų balandį.
