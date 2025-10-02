Įspėja vairuotojus: A1 automagistralėje – eismo pokyčiai

Vykdant valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko kapitalinį remontą, vietoje esamo bus statomas naujas viadukas.
Pradėjus paruošiamuosius viaduko griovimo darbus, nuo š. m. spalio 7 d. eismas viaduku (rajoniniu keliu Vilkija–Čekiškė–Ariogala (Nr. 1907) bus uždarytas ir vyks apylanka. Apie eismo pasikeitimus informuos kelio ženklai.
Spalio 11 d. (šeštadienį) nuo 22.00 val. iki spalio 12 d. (sekmadienio) 6.30 val., kai vyks viaduko griovimo darbai, eismas automagistrale Vilnius–Kaunas–Klaipėda prieš viaduką (144,72 km) bus uždarytas ir vyks apylankomis – važiuojant tiek Kauno, tiek Klaipėdos kryptimi, eismas bus kreipiamas per Ariogalą.
Po pagrindinių griovimo darbų eismas automagistralėje A1 vyks įprastai, tačiau darbų zonoje (144,6–144,8 km) bus taikomi greičio ribojimai nuo 110 km/val. iki 70 km/val., artėjant prie darbų vietos – iki 50 km/val. Esant poreikiui, viaduko statybos metu eismas gali būti laikinai ribojamas iki vienos eismo juostos trumpalaikiams darbams.
Kad kelionės būtų sklandžios ir saugios, raginame vairuotojus stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
Viaduko kapitalinio remonto darbus vykdo AB „Kauno tiltai“, sutarties vertė – 4,8 mln. Eur su PVM. Darbus planuojama baigti iki 2026 m. gruodžio mėn.