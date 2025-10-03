Vilniuje baigė tvarkyti Nemenčinės plentą – šis kelias itin svarbus prireikus evakuotis

„Šita atkarpa bus nauja evakuacijos plano linija, nes keturios eismo juostos, transporto pralaidumo prasme, leis geriau judėti tomis kryptimis“, – sakė V.Benkunskas.
Anot sostinės savivaldybės mero, beveik 6 kilometrų atkarpos nuo Kairėnų gatvės iki Vilniaus miesto ribos atnaujinimas buvo vienas iš didžiausios vertės šių metų infrastruktūros projektų – kainavo 26 mln. eurų. Savivaldybė, „Via Lietuva“ ir Susisiekimo ministerija praktiškai lygiomis proporcijomis pasidalino išlaidas.
Anot susisiekimo ministro Juro Taminsko, Nemenčinės plento rekonstrukcija svarbi ne tik Vilniui, bet visai rytinei Lietuvai ir yra pavyzdys to, kaip toliau turėtų būti tvarkomi keliai visoje šalyje.
„Susisiekimo ministerijos tikslas yra, kad visoje Lietuvoje keliai gerėtų ir iš šitos sudėtingos situacijos mes žingsnis po žingsnio išeitume. Šis kelias yra vienas iš pavyzdžių, ką turime daryti toliau. Platūs ir tvarkingi keliai, kuriais gali tvariai ir kokybiškai pasiekti savo tikslus, mums sutaupo mūsų brangiausią turtą – laiką“, – teigė Susisiekimo ministerijos vadovas.
Naujienų agentūra ELTA primena, kad Nemenčinės plento rekonstrukcija prasidėjo praėjusių metų pavasarį, o ją užbaigti buvo planuojama 2026 m. pirmame pusmetyje. Viešą konkursą laimėjusi rangovė „Eurovia Lietuva“ projektą užbaigė anksčiau, nei buvo numatyta.
Nemenčinės plente įrengtos penkios šviesoforais reguliuojamos sankryžos ties Kairėnų, Balžio, Lakštingalos sodų, Antavilių, Antavilių Sodų 1-ąją gatvėmis. Ties Balžio gatve sankryža – žiedinė.
Taip pat ties Karačiūnų gatve įrengtas šviesoforas pėstiesiems, o ties Kairėnų, Karačiūnų ir Laurų gatvėmis – triukšmą slopinančios sienelės.