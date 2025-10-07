Vilniuje sutriko eismas: keli autobusų maršrutai – nepravažiuojami, įspėja ir automobilių vairuotojus

„Svarbi informacija keleiviams ir vairuotojams.
Informuojame, kad dėl eismo įvykio Žolyno g. link Mileišiškių g., į abi puses nepravažiuoja 15, 114 ir 115 maršrutų autobusai“, – „Facebook“ paskyroje pranešta antradienį, spalio 7 d.
Aiškėja, kad autobusai nukreipiami per Viršupio g. Eismas apsunkintas ir automobiliams.
Vilniaus policijos duomenimis, eismo įvykis kilo susidūrus visureigiui ir vilkikui. Nors žmonės nenukentėjo, aiškėja, kad vairuotojai nesutaria dėl kaltės.
eismo įvykisAutobusaiVilnius
Rodyti daugiau žymių