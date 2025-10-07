Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoSaugus eismas

Vilniuje sutriko eismas: keli autobusų maršrutai – nepravažiuojami, įspėja ir automobilių vairuotojus

2025 m. spalio 7 d. 14:21
Lrytas.lt
Papildyta
Keliaujantys sostinės viešuoju transportu dėl eismo įvykio gali susidurti su trikdžiais, skelbia „JUDU“.
„Svarbi informacija keleiviams ir vairuotojams.
Informuojame, kad dėl eismo įvykio Žolyno g. link Mileišiškių g., į abi puses nepravažiuoja 15, 114 ir 115 maršrutų autobusai“, – „Facebook“ paskyroje pranešta antradienį, spalio 7 d.
Aiškėja, kad autobusai nukreipiami per Viršupio g. Eismas apsunkintas ir automobiliams.
Vilniaus policijos duomenimis, eismo įvykis kilo susidūrus visureigiui ir vilkikui. Nors žmonės nenukentėjo, aiškėja, kad vairuotojai nesutaria dėl kaltės.
