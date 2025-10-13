Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
AutoSaugus eismas

Avarija Vilniaus centre paralyžiavo eismą: sutriko autobusų ir troleibusų judėjimas

2025 m. spalio 13 d. 14:36
Lrytas.lt
„JUDU“ praneša apie eismo įvykį Vilniuje, Jogailos g. Dėl jo net keli skirtingi autobusų ir troleibusų maršrutai tapo nepravažiuojami.
„Dėl miesto transporto eismo įvykio Jogailos g. (Stoties kryptimi), negali pravažiuoti 2, 3, 6, 12, 20 maršrutų troleibusai ir 1G, 11, 53, 88 maršrutų autobusai“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje skelbia „JUDU“.
Aiškėja, kad viešasis transportas važiuoja A. Goštauto g.– J. Tumo-Vaižganto g.-Pamėnkalnio g.
Eismas taip pat apsunkintas ir Kalvarijų g. kryptimi.
Kaip naujienų portalą Lrytas informavo Vilniaus policija, pirmadienį, apie 12 val. 56 min., gautas pranešimas, kad Gedimino pr. ir Jogailos g. sankryžoje susidūrė „Mercedes-Benz“ ir „Audi“ automobiliai.
Vairuotojai nesutarė, kieno kaltė. Dėl avarijos kaltino vienas kitą, todėl avarijos aplinkybes prašyta išaiškinti policijos. Žmonės nenukentėjo, tačiau sutriko transporto eismas.
