Praneša vairuotojai: dėl avarijos ties Muravos viaduku „visas Kaunas stovi“

„Dėl dviejų vairuotojų kaltės ir įvykusios avarijos ties Muravos viaduku visas Kaunas stovi“, – pirmadienį apie 08.15 val. pranešta naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“.
Apie avariją A1 kelyje „Kas vyksta Kaune“ grupėje buvo informuota apie 07.19 val.
„Avarija už Muravos sankryžos, kamštis jau už Akademijos…“, – komentuojama po įrašu.
Vairuotojai įspėja, kad didelė spūstis ir Šilainiuose, raginame vengti ir Vakarinio aplinkkelio.
Papildyta 08.43 val.
„Rinkitės kitą maršrutą, visas Baltų pr. užkimštas nuo „Lidl“ link neries“, – 08.33 val. įspėta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
„Visam mieste kaip per Kalėdas“, – apmaudą komentarų skiltyje liejo vairuotojai.