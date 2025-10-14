Plikledis keliuose gali pasirodyti jau netrukus: ką turi žinoti kiekvienas vairuotojas

Draudimo bendrovės ekspertas įspėja, kad pavojingos sąlygos kelyje atsiranda, kuomet oro temperatūra nukrenta iki +3°C ar žemiau, ypač tose kelio atkarpose, kurios yra pavėsyje, miško keliuose, ant tiltų ir viadukų. Plikledžio susiformavimui nebūtina minusinė temperatūra, mat rūkas ar drėgmė, nuo medžių nukritę šlapi lapai kelio dangą gali paversti slidžia ir pavojinga.
„Plikledis – vienas klastingiausių darinių kelyje, nes susiformuoja netikėtai ir dažnai vairuotojai jo nepastebi. Pavojingiausios vietos, kur dažniausiai susidaro plikledis, yra viadukai, tiltai, užmiesčio keliai, kur temperatūra gali būti keliais laipsniais žemesnė dėl pavėsio ar itin vėjuotos vietos. Todėl vairuotojams reikėtų būti itin atidiems ir jau pradėti ruoštis besikeičiančioms kelių sąlygoms“, – sako draudimo bendrovės „Gjensidige“ Transporto draudimo žalų vadovas Agnius Gučius.
Pasikeitusios kelių sąlygos: kaip joms pasiruošti?
Draudimo bendrovės atstovo teigimu, vėstant orams keičiasi ne tik oro sąlygos, todėl svarbu atkreipti dėmesį į automobilio padangų būklę.
„Vyraujant +7°C temperatūrai, vasarinės padangos prasčiau sukimba su kelio danga, nes jų guma sukietėja. Todėl vairuotojams, kurie dažniausiai važinėja rytais ir vakarais, rekomenduojama nelaukti nustatytos privalomos lapkričio 10 d. datos ir padangas pasikeisti anksčiau“, – sako A.Gučius.
Pasak draudiko, jeigu vairuotojai naudoja universalias padangas, tinkamas naudoti ir žiemą, ir vasarą, atvėsus orams patartina dažniau patikrinti padangų slėgį – krentant temperatūrai, krenta ir padangų slėgis.
Draudimo bendrovės atstovas atkreipia dėmesį, kad atvėsus orams svarbu pasirūpinti ir geresniu matomumu.
„Spalio mėnesį galima sulaukti šalnų, todėl svarbu pradėti naudoti žieminį langų skystį. Automobiliui stovint lauke ar esant vos kelių laipsnių minusinei temperatūrai ryte, vasarinis langų skystis tampa neefektyvus, nes užpurkštas ant stiklo iškart užšąla“, – atkreipia dėmesį A.Gučius.
Su rudeniu ateina ir dažnesni lietūs, rūkai, šlapdribos, tamsesnės dienos, tad geras matomumas itin svarbus.
„Tarp vairuotojų vyrauja klaidinga nuomonė, kad artėjant žiemai neverta keisti valytuvų, kadangi šalti orai, sniegas, šalnos juos papildomai apgadina. Todėl naudingiausia juos keisti po žiemos sezono. Norint užtikrinti geras matomumo sąlygas, jau rudenį reikėtų atkreipti dėmesį ir į automobilio valytuvų būklę. Jei jie nebėra tokie efektyvūs kaip buvo sezono pradžioje, rekomenduojama juos pakeisti į naujus, kad būtumėte pasiruošę važiuoti lyjant ar sningant“, – pabrėžia A.Gučius.
Kaip elgtis patekus ant plikledžio
Draudimo bendrovės atstovo teigimu, vairuotojai ne visada gali pastebėti kelyje susiformavusį plikledį.
„Pajutus, kad važiuojama slidžia kelio atkarpa, svarbiausia nedaryti jokių staigių veiksmų: sukti vairą ar staigiai spausti stabdžio pedalą. Jeigu reikia stabdyti, tai reikia daryti palengva ir švelniai, priešingu atveju automobilis gali dar labiau slysti. Įvažiuojant į posūkį, svarbu sulėtinti greitį tiek, kad būtų galima saugiai atlikti manevrą, sukti palengva, išlaikant kiek įmanoma didesnį padangų sukibimą su keliu“, – pataria A.Gučius.
Pasak draudiko, jei kelyje pasitaikė plikledis ir juntamas automobilio nestabilumas, reikia pasirinkti saugų greitį, užtikrinantį automobilio stabilumą ant kelio.
„Slidžiame kelyje visi vairuotojai turi būti budrūs ir dėmesingi. Svarbu žinoti, kad, prasidėjus rudens sezonui, reikėtų pasirinkti mažesnį greitį, laikytis didesnio atstumo tarp automobilių, kadangi dėl šlapios ir slidžios kelio dangos stabdymo kelias pailgėja“, – pataria draudimo ekspertas A. Gučius.
Norint sustabdyti automobilį ar atlikti manevrą, svarbu pradėti stabdyti kiek anksčiau, sako A.Gučius, kad už jūsų esantis automobilis būtų informuotas apie planuojamą manevrą ir suspėtų laiku sustabdyti, išvengiant galimo eismo įvykio.
Nutikus eismo įvykiui – nepasimeskite
Jeigu slidžiame kelyje nutiko eismo įvykis, būtina atsiminti pagrindines taisykles.
„Jeigu automobiliui pažeidimas padarytas nedidelis, nėra sužeistųjų, reikėtų teisingai užpildyti eismo įvykio deklaraciją nurodant teisingus savo ir kito avarijos dalyvio asmens duomenis, automobilio valstybinius numerius, markę, nubraižyti įvykio schemą ir apie įvykį informuoti draudimo bendrovę. Patogiausia ir patikimiausia draudimo įvykio deklaraciją pildyti programėlėje draudimoivykiai.lt“, – pabrėžia A.Gučius.
Įvykus rimtesniam eismo įvykiui, jis pataria nedelsiant informuoti pagalbos tarnybas paskambinus 112 ir informuoti savo draudimo bendrovę.
Jeigu įvykis nutiko judriame kelyje, pagalbos ir policijos ekipažo reikėtų laukti pasitraukus į šalikelę ar kitą saugią vietą netoliese.
Pasak draudiko, įvykus eismo įvykiui, svarbu nepamiršti įjungti avarinius signalus, jei įvykis nutiko tamsiu paros metu, užsivilkti ryškią liemenę su atšvaitais, visuomet už automobilio pastatyti kitus vairuotojus įspėjantį šviesą atspindintį trikampį ženklą, kad kiti eismo dalyviai būtų informuoti apie kliūtį kelyje ir galėtų saugiai apvažiuoti eismo įvykio vietą.