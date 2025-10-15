Vieno daugiabučio gyventojas „Vakarų ekspresui“ skundėsi, kad Vingio gatvės atkarpa nuo Laukininkų g. iki Šilutės pl. tapo krovininio transporto „autostrada“.
„Važiuoja visi, kas netingi. Konteineriai, cisternos. Masiškai. Konvejeriu vienas po kito. Per abi kelio juostas. Pėsčiųjų perėjoje nespėjo du kartu sustoti. Jiems pagal taisykles negalima stabdyti dėl krovinio transportavimo. Vingio perėjoje nesustojo dvi juostos konteinerių.
Laukininkų perėjoje vos vaiko nepervažiavo. Važiuoja greičiau už 5 autobusą. Draudimas važiuoti nusuktas tyčia, kad galėtų pravažiuoti. Situacija tikrai sudėtinga, nes ir vaikai jau bijo per perėjas eiti, ir senukai“, – piktinosi šalia judrios gatvės gyvenantis klaipėdietis.
Tuo, kad Vingio gatvės perėjos tapo tikru išbandymus čia gyventiems klaipėdiečiams, teko įsitikinti ir „Vakarų ekspresui“ fotografuojant eismą minėtoje vietoje.
Vienoje iš perėjų vos neįvyko nelaimė – senolei bandant pereiti gatvę, tik greitos orientacijos dėka jai pavyko išvengti bėdos, krovininis transportas greičio nesulėtino, močiutė kitą gatvės pusė pasiekė perbėgusi perėją.
Bijoti perėjų ir piktintis situacija gyventojams teks neilgai. Kaip „Vakarų ekspresą“ informavo Klaipėdos miesto savivaldybė, klaipėdiečiams nepatogumus tenka kęsti dėl to, kad Rimkų gatvėje šiuo metu vyksta statybos darbai, nes pradėtas kapitalinis Šilutės plento remontas atkarpoje nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės, todėl eismo organizavimas per šią sankryžą yra pakoreguotas.
Kol darbai vyksta Rimkų gatvėje, sunkiasvorio transporto eismas iš uosto terminalo nukreiptas per Rimkų geležinkelio pervažą. Sunkusis transportas važiuojantis link Šilutės plento nuo Rimkų pusės gali sukti į Vingio gatvę.
Gyventojų ramiai atsikvėps spalio 18 dieną, kuomet Šilutės plento atkarpoje nuo Vingio gatvės iki Jūrininkų prospekto bus baigti asfaltavimo darbai. Anot savivaldybės, visas sunkiasvorio transporto eismas Vingio gatve bus uždraustas ir nukreiptas per Šilutės plentą.