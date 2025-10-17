Keistoje vietoje išdygo automobilių stovėjimą draudžiantys ženklai – gyventojai įtaria klastą

Portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai pranešė, jog maždaug prieš kelias savaites Pakuonio ir Kruonio g. sankirtoje, adresu Pakuonio g. 25, buvo pastatyti automobilių parkavimą draudžiantys ženklai.
Keli portalo kalbinti Vičiūnų gyventojai stebėjosi tokiu savivaldybės sprendimu, mat Vičiūnų mikrorajono gatvės yra pakankamai siauros, o eismas minimalus.
Savo nuomonę Vičiūnų gyventojai sutiko išsakyti anonimiškai, mat šiuo metu Vičiūnų mikrorajono gyventojai patiria nemenką spaudimą iš savivaldybės. Anksčiau Vičiūnų bendruomenei pavyko sustabdyti Kauno mero sūnaus ir savivaldybės tarybos nario Šarūno Matijošaičio daugiabučių statybos planus.
Keli gyventojai pastebėjo, jog naujieji ženklai įrengti šalia buvusio administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko brolio Naurio Šiliausko namų. Jų nuomone, šiuo atveju savivaldybė vaikiškai kerštauja, mat iš esmės, tai, kad naujai pastatytas ženklas neleidžia N. Šiliauskui statyti automobilio šalia namų, kitiems gyventojams didelės įtakos neturi.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog buvęs administracijos direktorius V. Šiliauskas buvo nuteistas rezonansinėje korupcijos byloje, tačiau teisėsaugai davė parodymus, kad Kaune veikė organizuota nusikalstama grupė, kuriai, jo teigimu, priklausė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, jo sūnus Šarūnas Matijošaitis ir kiti asmenys.
Tuomet buvęs administracijos direktorius užsidirbo mero nemalonę.
Be to, kaip jau rašė „Kas vyksta Kaune“, N. Šiliauskas neseniai pelnė pergalę prieš savivaldybę Regionų administracinio teismo Kauno rūmuose – teisėjų kolegija patenkino pareiškėjo N. Šiliausko skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 20 d. įsakymą dėl įsiterpusio žemės sklypo prie žemės sklypo, esančio Pakuonio g. 25, Kaune, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūrų nutraukimo.
Portalo „Kas vyksta Kaune“ žiniomis, N. Šiliauskas planuoja kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą, taip siekdamas sulaukti argumentuoto Kauno mero atsakymo, kodėl šioje atkarpoje prireikė įrengti automobilių statymą draudžiančius kelio ženklus.
Ar ant važiuojamosios kelios dalies statomų automobilių problema iš tiesų egzistuoja, portalas paklausė ir Kauno apskrities VPK. Policijos atstovai nurodė, jog Kruonio gatvėje pranešimų apie KET pažeidimus nebuvo, o Pakuonio g. buvo užfiksuota 14 KET pažeidimų.
Savivaldybė – palikti automobiliai trukdo eismui
Vis dėlto savivaldybė laikosi pozicijos, jog ant kelkraščio palikti automobiliai trukdo eismui, o šis atvejis – niekuo neišskirtinis.
„Kaune įrengta apie 50000 ženklų, jų pagalba nuolat sprendžiamos eismo organizavimo problemos. Konkrečiai šiuo atveju gavome gyventojų pranešimus, kad palikti automobiliai trukdo sklandžiam eismui. Įvertinus gatvės parametrus buvo nuspręsta įrengti stovėjimą ribojantį ženklą“, – portalui „Kas vyksta Kaune“ pateiktame atsakyme nurodo Kauno savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
Savivaldybės atstovas taip pat nurodė, jog pagal turimus duomenis Vičiūnuose yra įrengta 12 vnt. kelio ženklų Nr. 333 „Stovėti draudžiama“.
Kilo nesutarimai tarp Vičiūnų gyventojų ir savivaldybės
Šis kelių ženklų atvejis ir teismuose vykstantys procesai yra platesnių nesutarimų tarp Kauno miesto savivaldybės ir Vičiūnų bendruomenės, pasekmė. Be to, subyrėjo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir buvusio administracijos direktoriaus V. Šiliausko santykiai.
2024 m. V. Šiliauskas buvo nuteistas rezonansinėje korupcijos byloje, tačiau teisėsaugai davė parodymus, kad Kaune veikė organizuota nusikalstama grupė, kuriai, jo teigimu, priklausė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, jo sūnus Šarūnas Matijošaitis ir kiti asmenys.
Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, jog dar šių metų kovą, Kauno švaros“ darbuotojai, padedami policijos ir savivaldybės atstovų, ėmė ardyti gyventojo Audriaus Juršės tvorą Kruonio g. 43 sklype, nes ji esą per pusmetrį išeina už sklypo ribų į valstybinę žemę dėl ten augančių tujų.
Nors savivaldybė teigė, kad tai eilinis tvarkymo darbas, A.Juršė manė, jog tai kerštas už Vičiūnų bendruomenės pasipriešinimą Kauno mero sūnaus ir tarybos nario Šarūno Matijošaičio Vičiūnuose planuotoms daugiabučių statyboms, kurioms leidimas buvo panaikintas.
A.Juršė tvirtina, kad teismas jau buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, o jis pats bendradarbiauja su institucijomis ir dar turėjo laiką (iki gegužės 30 d.) pašalinti tvorą. VTPSI patvirtino, kad terminas dar nebuvo pasibaigęs.
Gyventojai pastebėjo ir dvigubus standartus – panašūs pažeidimai (augalija už sklypo ribų) egzistuoja ir paties mero bei jo sūnaus sklypuose, tačiau jų niekas nenaikina.
Primename, kad rugsėjo 15 d. „Kauno švaros“ darbuotojai savavališkai išpjovė valstybinėje žemėje esančias tujas, nors Kauno apylinkės teismas joms yra pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones. „Kauno švaros“ atstovai teisinosi, jog tujos trukdė šienauti pakeles, dėl to jos buvo nupjautos. Kritikai tokį savivaldybės elgesį vadino teisiniu nihilizmu.
