Perspėja apie slidų gatvių ruožą Kaune: įtaria, kad išsiliejo tepalas

2025 m. spalio 17 d. 10:31
Penktadienio rytą vairuojantys kauniečiai perspėjami apie itin slidų ruožą Užnemunės bei H. ir O. Minkovskių gatvių ir Karaliaus Mindaugo prospekto ruože. Įtariama, kad ant važiuojamosios kelio dalies išlietas tepalas. Tuo metu kiti kauniečiai įspėja, kad ties Aleksoto tiltu jau seniai yra labai slidi „juodoji zona“.
„Šįryt nuo pat Marvelės krantinėj statomo tilto – Aleksoto tilto – iki Karaliaus Mindaugo pr. įsukimo į Maironio g. nevaikiškai prilieta tepalo. Ant šlapio asfalto matosi „vaivorykštės“ šliužė. LABAI SLIDU! Plius dar ratai apsivelia tuo riebalu. Tai ta atkarpa važiuoti reiktų atsargiai. Nes ABS įsijungdavo vos prilietus stabdį“, – penktadienio rytą pranešta „Kas vyksta Kaune“ grupėje.
Į diskusiją įsijungė ir kiti kauniečiai.
„Ten su danga kažkas blogai! Kiek važiuoju, tiek čiuožiu ! Ir ne aš viena“, – komentavo internautė.
Penktadienio rytą vairuotojų grupėje pasidalinta ir dar vienu panašiu įrašu.
„Jau antrą kartą išslystu į priešpriešinį, važiuojant Aleksoto tilto 2 juosta ir sukant link K. Mindaugo pr. Šitą kartą važiavau 20km/h. Padangos premium klasės, 50–60 proc. likutis ir jau nebesuprantu ar su masina kažkas blogai, ar su ta vieta“, – rašė dar vienas kaunietis, prisegęs iliustraciją.
Į šį įrašą taip pat sureagavo daugiau kauniečių, kurie buvo patekę į tokią pačią situaciją.
„Čia su kelio danga problemos. Teko keletą kartų slysti, nors greitis buvo labai nedidelis. Bet pastebėjau, kad tik pradėjus lyti ir sušlapus dangai slidu ant to posūkio buvo“, – rašė vairuotojai.
Kauniečiai pažymi, kad panašiai slidžių vietų mieste yra ir daugiau.
„Reikia fiksuoti tokias „juodąsias zonas“. Viena prie pilies žiedo, kita kylant ant Miškinio tilto, trečia čia“, – rašė vairuotojai.
„Aš vairuotojas esu. Kas dieną Kaune vairuoju 200 km. Visada slysta 6 forte nuo pramonės atvažiuojant. Arba bandant įvažiuoti į žiedą… Pilies žiedas tada ir t.t. Yra tų tokių magiškų vietų ant naujo asfalto…“ – antrino dar vienas kaunietis.
