Automobilių spūstis, kokios pasaulis dar nematė: užsikimšo 36 eismo juostos

Didžiausias šalies kelių mokėjimo punktas Wuzhuang, esantis Anhui provincijoje, virto tikru „masinio sugrįžimo“ epicentru.
Visos 36 eismo juostos buvo užkimštos automobiliais, grįžtančiais po vadinamosios „Auksinės savaitės“ (Golden Week) – laikotarpio, kai milijonai kinų keliauja po šalį.
Vaizdai, kuriuos paskelbė televizijos kanalas „CGTN „, tapo tikra sensacija socialiniuose tinkluose.
Milžiniška transporto upė, blizganti nuo automobilių žibintų, ne tik simbolizavo švenčių pabaigą, bet ir parodė, kiek žmonių kasmet sugrįžta į didmiesčius po atostogų.
spūstysspūstisautomobilių spūstis
Rodyti daugiau žymių