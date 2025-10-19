Po trijų studentų gyvybes nusinešusios avarijos – teismai: šeimos kaltina „Tesla“ dėl „mirtinų durų“

19-metė Krysta Tsukahara, 20-metis Jackas Nelsonas ir 19-metis Sorenas Dixonas žuvo, kai jų „Cybertruck“ rėžėsi į medį ir užsiliepsnojo 2023 m. lapkričio 27 d., apie 3 val. ryto, prabangiame Pjemonto (Piedmont) rajone, netoli San Fransisko.
Ketvirtas keleivis, 20-metis Jordanas Milleris, išgyveno patyręs sunkius nudegimus – jį iš liepsnojančio automobilio ištraukė liudininkas, panaudojęs šaką, kad išdaužtų langą.
Šeimos paduoda „Tesla“ į teismą
Žuvusiųjų Tsukaharos ir Nelsono šeimos padavė „Tesla“ į teismą, teigdamos, kad „Cybertruck“ elektroninių durų sistema sugedo ir įkalino keleivius degančiame automobilyje, kai jie šaukėsi pagalbos.
„Tai tikras siaubo filmas“, – sakė Tsukaharos šeimos advokatas Rogeris Dreyeris leidiniui „San Francisco Chronicle“.
Pasak jo, „Tesla“ žinojo apie šią problemą, žino, kad ji kartosis, bet vis tiek pardavinėja automobilius su sistema, kuri gali įkalinti žmones ir nesuteikia galimybės ištrūkti.
Teismo dokumentuose teigiama, kad Tsukahara ir Dixonas po susidūrimo patyrė tik lengvus sužalojimus, tačiau negalėjo išlipti dėl neveikusių elektroninių durų rankenėlių, kurios veikė tik naudojant atskirą 12 voltų akumuliatorių. Kai šis avarijos metu nustojo veikti, sistema tapo nebenaudojama.
Durys be išeities
Ieškinyje nurodoma, kad galiniai keleiviai turėjo tik paslėptą mechaninį durų atidarymo būdą, kuris buvo „sunkiai pastebimas, neintuityvus ir beveik neįmanoma naudoti dūmų ir chaoso sąlygomis po avarijos.“
„Krysta patyrė neapsakomus skausmus ir išgyveno siaubą, desperatiškai bandydama pabėgti iš liepsnų“, – rašoma ieškinyje.
Liudininkas pasakojo bandęs padėti, bet nesugebėjęs išgelbėti įkalintų keleivių: „Pribėgau prie lango ir rėkiau, kad bandytų išlipti. Krysta pabandė, pamačiau jos galvą, griebiau už rankos, bet ji pasitraukė – viską apėmė ugnis.“
Dizainas – po didinamuoju stiklu
„Tesla“ mygtukais valdomos durys, laikytos futuristiniu sprendimu, dabar atsidūrė kritikos centre. Ieškovai teigia, kad automobilio dizainas neturėjo patikimos rankinės išėjimo sistemos, todėl keleiviai buvo „tarsi įkasti gyvi“.
„Jie bandys kaltinti vairuotoją, bet šis automobilis neturėjo tapti spąstais mano klientų vaikams“, – sakė advokatas Dreyeris.
Abi šeimos reikalauja iš „Tesla“ kompensacijos ir baudžiamųjų išmokų.
Avarijos aplinkybės
Toksikologiniai tyrimai atskleidė, kad avarijos metu vairuotojas Dixonas buvo neblaivus – jo kraujyje nustatytas 0,195 promilės alkoholio kiekis, taip pat rasta kokaino ir metamfetamino pėdsakų. Nelsonas taip pat buvo apsvaigęs, o Tsukaharos alkoholio kiekis siekė 0,028 promilės.
Pareigūnai nustatė, kad visi trys žuvo nuo dūmų įkvėpimo ir nudegimų. Automobilis nulėkė nuo kelio po vakarėlio, rėžėsi į sieną ir medį, o smūgio metu užsidegė.
Kas buvo „Cybertruck“ savininkas, pareigūnai neatskleidžia.
JAV Nacionalinė greitkelių eismo saugumo administracija praėjusį mėnesį pradėjo tyrimą gavusi skundų dėl šios gamintojos automobilio „Model Y“, kuriuose be kita ko minimi atvejai, kai tėvai negalėjo paimti vaiko nuo galinės sėdynės.
Rugpjūčio mėnesį kitoje byloje „Tesla“ buvo įpareigota sumokėti šimtus milijonų dolerių ieškovams, kurie dėl 2019 m. įvykusios avarijos, kurioje žuvo žmonės, kaltino įmonės sukurtą pagalbos vairuotojui įrangą „Autopilot“.
TeslaavarijaKalifornija
Rodyti daugiau žymių