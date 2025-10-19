Vairuotojų triukas išplito žaibiškai: kaip paprastai jie sustabdo automobilio langų rasojimą

Atvėsus orams, kondensatas ir rasojantys stiklai tampa rimta problema, bloginančia vairuotojų matomumą. Bulvės, pasirodo, gali padėti to išvengti – jose esantis krakmolas suformuoja apsauginę plėvelę, kuri neleidžia drėgmei kauptis ir sukuria hidrofobinį efektą.
„MotorMatch“ ekspertai pataria bulvę perpjauti per pusę ir atvira puse patrinti priekinio stiklo išorinę pusę.
Geriausia tai padaryti prieš stiprų lietų ar šaltį – krakmolas spės suformuoti apsauginį sluoksnį, todėl ryte ant stiklo bus mažiau šerkšno ir ledo. Kitą dieną bulvių likučius galima tiesiog nuplauti valytuvais.
Tokį būdą specialistai vadina natūralia alternatyva cheminėms priemonėms – jis nebrangus, ekologiškas ir lengvai išbandomas. Bulves galima rasti visur – nuo turgaus iki prekybos centrų.
Vis dėlto kai kurie ekspertai įspėja nepasikliauti visomis „interneto gudrybėmis“. Anot jų, vidinės langų pusės trinti bulve nereikėtų, nes tai gali ištepti paviršių ir pabloginti matomumą.
