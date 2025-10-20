Lrytas Premium prenumerata tik
Pirmadienio rytą – kamščiai visame Vilniuje: nepravažiavo dalis troleibusų, vėlavimai – iki valandos

2025 m. spalio 20 d. 08:36
Lrytas.lt
Atnaujinta
Nauja savaitė Vilniuje prasidėjo chaotiškai. Kaip skelbia savivaldybės įmonė „JUDU“, pirmadienį ryte visoje sostinėje fiksuoti viešojo transporto vėlavimai.
„Visame mieste nepravažiuoja dalis troleibusų. Vėlavimai galimi iki valandos laiko ir daugiau“, – įspėta socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše.
Taip pat pridurta, kad nei automobiliai, nei viešasis transportas nepravažiuoja Saulėtekio al. link Nemenčinės pl. To priežastis – eismo įvykis.
„Atsiprašome už nepatogumus“, – taip pat rašo „JUDU“.
Kaip matyti internetinėje „JUDU“ svetainėje, visame Vilniuje buvo fiksuota bent 17 spūsčių.
Kiek vėliau pirmadienio rytą paskelbta, kad eismas ir vėl vyksta be trikdžių.
