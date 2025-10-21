Įtemptas rytas Vilniaus vairuotojams: kaustė spūstis, atjungiamas judrios gatvės šviesoforas

Skelbiama, kad dėl techninių darbų nuo 09:00 val. iki 14:00 val. neveiks J. Tumo Vaižganto–Lukiškių g. sankryžos šviesoforai.
Vairuotojai spalio 21 d. rytą važiuojantys Vilniaus Ukmergės gatve – turėjo apsišvarvuoti kantrybe. Naujienų portalui Lrytas skaitytoja Sandra pranešė apie didžiulę spūstį.
„Pusvalandį stovėjau tiesiog prie Benedikto turgaus ir eismas nejudėjo“, – tikina Sandra.
Anot jos, kelionė šį rytą jai į darbą prasidėjo 8:30, o baigėsi – 09:57 val., kai įprastai ji šį atstumą įveikia per 20 min.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistė Loreta Kairienė komentavo, kad Vakariniame aplinkelyje, pasukus į kairę nuo Ukmergės g. 9:36 automobilis Volkswagen susidūrė su dar trimis automobiliais.
Pasak jos, medikų pagalbos vairuotojams ir keleiviams neprireikė, tačiau nesutarta dėl kaltės. Įvykio vietoje laukiama pareigūnų.