Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoSaugus eismas

Įtemptas rytas Vilniaus vairuotojams: kaustė spūstis, atjungiamas judrios gatvės šviesoforas

2025 m. spalio 21 d. 09:38
Lrytas.lt
​JUDU socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė svarbią informaciją Vilniaus vairuotojams ir viešojo transporto keleiviams.
Daugiau nuotraukų (5)
Skelbiama, kad dėl techninių darbų nuo 09:00 val. iki 14:00 val. neveiks J. Tumo Vaižganto–Lukiškių g. sankryžos šviesoforai.
Vairuotojai spalio 21 d. rytą važiuojantys Vilniaus Ukmergės gatve – turėjo apsišvarvuoti kantrybe. Naujienų portalui Lrytas skaitytoja Sandra pranešė apie didžiulę spūstį. 
„Pusvalandį stovėjau tiesiog prie Benedikto turgaus ir eismas nejudėjo“, – tikina Sandra.
Anot jos, kelionė šį rytą jai į darbą prasidėjo 8:30, o baigėsi – 09:57 val., kai įprastai ji šį atstumą įveikia per 20 min.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistė Loreta Kairienė komentavo, kad Vakariniame aplinkelyje, pasukus į kairę nuo Ukmergės g. 9:36 automobilis Volkswagen susidūrė su dar trimis automobiliais.
Pasak jos, medikų pagalbos vairuotojams ir keleiviams neprireikė, tačiau nesutarta dėl kaltės. Įvykio vietoje laukiama pareigūnų.
šviesoforasVilniusEismas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.