Iki pat gruodžio dalyje Vilniaus ribos eismą: vairuotojams pateikia detalią schemą

Vairuotojai informuojami, kad dėl šilumos trasos ir lauko lietaus kanalizacijos įrengimo darbų bus įvedami laikini eismo ribojimai šalia Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“.
Darbai bus vykdomi trimis etapais.
Pirmasis prasidės spalio 20 d. ir truks iki lapkričio 9 d. Šiuo laikotarpiu bus ribojamas eismas K.Jelskio g. atkarpose: nuo Laisvės pr. iki privažiuojamosios gatvės į P2 stovėjimo aikštelę ir nuo Parodų g. sankryžos iki apylankos kelio.
Antrasis etapas truks nuo lapkričio 10 d. iki 28 d. Tuomet bus ribojamas eismas K. elskio g. atkarpoje nuo privažiuojamosios gatvės į P2 stovėjimo aikštelę iki Parodų g. sankryžos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ribojimas K.Jelskio g. atkarpoje nuo Parodų g. iki apylankos link Šaltūnų g. lieka nepakeistas.
Paskutinis etapas prasidės lapkričio 29 d. ir tęsis iki gruodžio 3 d. Šiomis dienomis bus ribojamas eismas K.Jelskio ir Parodų gatvių sankryžoje. Norint patekti į stovėjimo aikštelę šalia „Litexpo“ patariama važiuoti per nepakeistą apylanką link Šaltūnų g.
eismo ribojimasLitexpodarbai
