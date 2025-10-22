Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoSaugus eismas

Iki pat gruodžio dalyje Vilniaus ribos eismą: vairuotojams pateikia detalią schemą

2025 m. spalio 22 d. 14:06
Lrytas.lt
Savivaldybės įmonė „JUDU“ praneša apie laikinus eismo ribojimus sostinėje, K.Jelskio g.
Daugiau nuotraukų (2)
Vairuotojai informuojami, kad dėl šilumos trasos ir lauko lietaus kanalizacijos įrengimo darbų bus įvedami laikini eismo ribojimai šalia Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“.
Darbai bus vykdomi trimis etapais.
Pirmasis prasidės spalio 20 d. ir truks iki lapkričio 9 d. Šiuo laikotarpiu bus ribojamas eismas K.Jelskio g. atkarpose: nuo Laisvės pr. iki privažiuojamosios gatvės į P2 stovėjimo aikštelę ir nuo Parodų g. sankryžos iki apylankos kelio.
Antrasis etapas truks nuo lapkričio 10 d. iki 28 d. Tuomet bus ribojamas eismas K. elskio g. atkarpoje nuo privažiuojamosios gatvės į P2 stovėjimo aikštelę iki Parodų g. sankryžos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ribojimas K.Jelskio g. atkarpoje nuo Parodų g. iki apylankos link Šaltūnų g. lieka nepakeistas.
Paskutinis etapas prasidės lapkričio 29 d. ir tęsis iki gruodžio 3 d. Šiomis dienomis bus ribojamas eismas K.Jelskio ir Parodų gatvių sankryžoje. Norint patekti į stovėjimo aikštelę šalia „Litexpo“ patariama važiuoti per nepakeistą apylanką link Šaltūnų g.
eismo ribojimasLitexpodarbai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.