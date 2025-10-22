Lrytas Premium prenumerata tik
Košmariška avarija: per susidūrimą kelyje žuvo 63 žmonės

2025 m. spalio 22 d. 11:15
Lrytas.lt
63 žmonės žuvo, kai pagrindiniame Ugandos greitkelyje susidūrė keli automobiliai.
Ugandos policijos duomenimis, du priešingomis kryptimis važiavę autobusai kaktomuša susidūrė bandydami aplenkti du kitus automobilius – sunkvežimį ir lengvąjį automobilį – Kampala-Gulu greitkelyje 15 minučių po vidurnakčio vietos laiku, praneša BBC.
Vienas iš autobusų bandė išvengti avarijos, tačiau dėl to susidūrė priekiu ir šonu, o tai sukėlė grandininę reakciją – kiti automobiliai prarado kontrolę ir apvirto.
Policija pranešė, kad žuvo ne tik žmonės, buvę šiuose automobiliuose, bet ir keletas kitų. Pradėtas tyrimas.
Greitkelis tarp sostinės Kampalos pietuose ir šiaurinio Gulu miesto yra vienas judriausių šalyje.
