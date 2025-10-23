Konferencija
Priešais automobilį iššoko stirna: atskleidė, kaip elgtųsi vairuotojai

2025 m. spalio 23 d. 11:15
Vairuotojų reakcijos kelyje netikėtai pasirodžius laukiniam gyvūnui labai skirtųsi, rodo nauja draudimo bendrovės ERGO užsakymu atlikta apklausa. Nuo staigaus stabdymo iki kliūties apvažiavimo ar greičio mažinimo – toks atsakymų spektras patvirtina paprastą tiesą: vieno universalaus recepto, kaip elgtis tokioje situacijoje, nėra. Draudikai akcentuoja, kad svarbiausia iš anksto įsivertinti riziką ir paisyti kelio ženklų, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Stabdyti ar apvažiuoti?
Tyrimas parodė, kad paprašyti įsivaizduoti situaciją, kai naktį važiuojant miško keliu prieš automobilį netikėtai iššoka stirna, 45 proc. vairuotojų atsakė, kad stabdytų iš visų jėgų. Dar 42 proc. teigė, kad mėgintų apvažiuoti kliūtį ir taip išvengti kontakto – šį pasirinkimą dažniau nurodė vyrai. 8 proc. nurodė, kad staigiai suktų į šalį, 3 proc. prisipažino nežinantys ką darytų. 
Draudimo bendrovės ERGO Lietuvoje Verslo klientų transporto draudimo portfelio valdytojas Rimvydas Pocius teigia, kad kiekviena situacija yra unikali. Sprendimą, kaip elgtis, lemia daugybė veiksnių – kelio danga, oro sąlygos, eismo intensyvumas ir kitų transporto priemonių manevrai, todėl universalaus recepto nėra. Vis dėlto logika išlieka ta pati: kuo anksčiau pastebėtas pavojus ir kuo ramesnė reakcija, tuo didesnė tikimybė susidūrimo išvengti.
„Svarbiausia išlikti atidiems ir nuolat stebėti aplinką, ypač kelio ženklus, įspėjančius apie laukinius gyvūnus, taip pat atviras laukymes ir miško ruožus. Lygiai taip pat svarbu pasirinkti saugų greitį, išlaikyti didesnį atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. O tamsiuoju paros metu naudoti ilgąsias šviesas, jei jos netrukdo kitiems eismo dalyviams“, – pataria R. Pocius. 
Ne visi žino, kaip apsisaugoti
Apklausos rezultatai atskleidė ir tai, kad vairuotojai ne visuomet žino, kaip finansiškai apsisaugoti nuo susidūrimų su laukiniais gyvūnais. 
Net ketvirtadalis apklaustųjų (25 proc.) prisipažino nežinantys, kad nuo laukinių gyvūnų padarytos žalos galima apsidrausti. Be to, daliai vairuotojų nėra aišku, ar tokia žala dengiama pagal privalomąjį transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimą, ar tik pagal KASKO. Dėl šios priežasties R. Pocius ragina iš anksto pasitikrinti savo sutarties sąlygas ir turimas apsaugas, kad kritinę akimirką nereikėtų sukti galvos, kur kreiptis ir kas kompensuos patirtas išlaidas.
„Iki šiol vairuotojai, norėję apsidrausti nuo susidūrimo su gyvūnais, turėdavo rinktis pilną KASKO draudimo paketą, nes įprastas privalomasis civilinės atsakomybės draudimas kompensuoja tik žalą, padarytą kitiems eismo dalyviams ar jų turtui“, – aiškina draudimo ekspertas.
Pranešime žiniasklaidai teigiama, kad atsirado galimybė draudžiantis privalomuoju draudimu pasirinkti ir papildomą apsaugą nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais.
„Net ir santykinai nedidelis susidūrimas gali baigtis rimtais automobilio pažeidimais. Pridėkime transportavimo, remonto ir laikino mobilumo kaštus – suma greitai išauga. Lanksti apsauga šią finansinę riziką sušvelnina“, – pabrėžia R. Pocius.
