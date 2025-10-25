Ant geležinkelio pervažos – siaubinga situacija: vairuotojai tik per plauką pavyko išvengti tragedijos

Paskelbtame vaizdo įraše matoma, kad „Opel“ markės lengvajam automobiliui važiuojant per bėgius netikėtai nukrito ratas. Vairuotoja buvo priversta sustoti pačiame bėgių viduryje.
Visgi, vairuotoja ir keleivis patys niekaip negalėjo patraukti automobilio iš pavojingos vietos.
„Netoliese atsitiktinai važiavęs policininkas iš karto iškvietė tarnybas ir puolė padėti“, – rašoma pranešime.
Jo žaibiška reakcija padėjo išvengti galimos tragedijos geležinkelio pervažoje. Pareigūnas puolė padėti, pamatęs, kad iš tolo artėja traukinys.
Kartu su vairuotoja jam pavyko nustumti sugedusį automobilį nuo bėgių prieš pat atvažiuojant traukiniui.
Praėjus vos kelioms sekundėms po gelbėjimo, per pervažą pravažiavo traukinys – nuo tragedijos visus skyrė tik sekundės.
Pranešama, kad niekas nenukentėjo.
geležinkelio pervažaAutomobilisratas
