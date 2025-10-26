Paplonino vairuotojų kišenes: už tokį važiavimą per tiltą – baudos

Nors šalia tilto nėra jokių draudžiančių kelio ženklų, Klaipėdos savivaldybė, saugodama Biržos tiltą, nustatė tvarką, kad jei ant tilto jau yra užvažiavęs bent vienas automobilis, maršrutinis autobusas turi sustoti, palaukti, kol jis pervažiuos tiltą, ir tik po to važiuoti.
Pasak VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (KKT) vadovo Gintaro Neniškio, tokia tvarka oficialiai nustatyta remiantis su vežėjais pasirašytomis sutartimis ir galioja tik miesto maršrutiniams autobusams.
„Vežėjai apie pasikeitimus buvo informuoti jau prieš du mėnesius – iškart po to, kai pasirašiau atitinkamą įsakymą“, – „Vakarų ekspresui“ sakė G. Neniškis.
Tačiau į „Vakarų ekspresą“ kreipėsi miesto maršrutinio autobuso vairuotojas Domantas (vardas pakeistas – aut. past.). Jis tikina, kad nei jis, nei įmonė, kurioje jis dirba, apie pasikeitimus nebuvo informuoti, o KKT darbuotojai surengė specialų reidą prieš autobusų vairuotojus.
Man davė pasirašyti, kad susipažinau su pasikeitimais tik praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo skirta bauda“, – sako Domantas.
Tačiau G. Neniškis tikina, kad visos Klaipėdoje keleivių vežimo paslaugas teikiančios įmonės buvo tinkamai informuotos apie važiavimo per Biržos tiltą tvarką.
„Tikrinimą suaktyvinome pastebėję, kad vairuotojai nesilaiko nustatytos tvarkos“, – sako G. Neniškis.
Anot jo, ypač pasižymėjo vienos įmonės vairuotojai, nes buvo nustatyta, kad iš 16 užfiksuotų pažeidimų 10 tenka vienai įmonei.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, daugiausia pažeidimų padarė autobusai, aptarnaujantys UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ (TOKS) maršrutus. Kaip partneriai, pagal bendradarbiavimo sutartį, šiuose maršrutuose dirba UAB „Ridvija“ vairuotojai.
Daugiausia pažeidimų užfiksuota važiuojant kinų gamybos „King Long PEV7“ autobusais.
KKT laikosi pozicijos, kad vairuotojai žinojo apie esamą tvarką, tačiau, galimai, nusprendė, kad daugiausia maršrutinius taksi ir priemiestinius reisus aptarnaujantys nedideli autobusai nepadarys didesnės žalos tiltui.
G. Neniškis taip pat akcentuoja, kad KKT baudas skiria ne vairuotojams, o įmonėms, kurios po to jau pačios priima sprendimus – bausti vairuotojus ar ne.
„Mes nepažeidžiame jokių Kelių eismo taisyklių. Visos kitos transporto priemonės gali ant tilto važiuoti po kelias, tik maršrutiniai autobusai – ne. Net iš paskos kita mašina gali važiuoti. Tai kaip čia tas tiltas saugomas?“ – klausia Domantas.
Pasak G. Neniškio, tvarka nėra tobula, tačiau naudojamasi tomis priemonėmis, kurios yra prieinamos, kad tiltas būtų apsaugotas.
Tačiau autobusų vairuotojai teigia, kad jei tilto būklė tokia prasta, reikėtų visus maršrutinius autobusus nukreipti per apvažiavimą Pilies gatve – kaip tai vyksta šiuo metu pietų kryptimi arba kai Biržos tiltas yra remontuojamas.
Pasak Domanto, toks aktyvus KKT darbuotojų tikrinimas supykdė vairuotojus, todėl jie dabar žada skųsti ir KKT tikrintojų veiklą.
„Tylėdavome, kai KKT darbuotojai tikrindavo mūsų autobusus oficialios pietų pertraukos metu, tačiau dabar rašysime skundus“, – žada Domantas. G. Neniškis sako, kad yra griežtai nustatyta, kada ir kaip gali būti tikrinami autobusai galinėse stotelėse, ir visos pusės turi laikytis esamos tvarkos.
Priminsime, kad birželio mėnesį buvo baigtas skubus tilto remontas. Buvo tvarkoma tilto konstrukcija, kad keltų mažiau triukšmo. Darbus atliko UAB „Viadukas“. Tam buvo skirta apie 60 tūkst. eurų.
Vėliau du kartus buvo bandoma pakelti tiltą, tačiau tinkamai neveikė jo kėlimo mechanizmas. Klaipėdos savivaldybė pripažįsta, kad reikalingas tilto kapitalinis remontas, tačiau kada jis galėtų būti atliktas – nėra aišku.
KlaipėdaViešasis transportastiltas
Rodyti daugiau žymių