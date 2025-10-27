Nuo pirmadienio – laikini eismo ribojimai judrioje Kauno gatvėje

Kaip nurodo Kauno miesto savivaldybė, bus įrengiami lietaus nuotekų tinklai, pėsčiųjų ir dviračių takai.
Teigiama, kad pirmasis darbų etapas vyks atkarpoje tarp Ateities plento ir Giraitės gatvės.
Nuo pirmadienio iki gruodžio vidurio minėtoje atkarpoje dėl uždaromos vienos juostos laikinai numatomas vienpusis eismas – kryptis Kauno marių link.
„Vairuotojus raginame atkreipti dėmesį į kelio ženklus ir, esant galimybei, pasirinkti alternatyvius maršrutus“, – pranešė savivaldybė.
KaunasRomo Kalantos gatvėribojimai
