Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
AutoSaugus eismas

Nuo pirmadienio – laikini eismo ribojimai judrioje Kauno gatvėje

2025 m. spalio 27 d. 08:52
Lrytas.lt
Pirmadienį, spalio 27-ąją, pradedami R. Kalantos gatvės kapitalinio remonto darbai Kaune, todėl vairuotojus pasitiks laikini eismo ribojimai.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip nurodo Kauno miesto savivaldybė, bus įrengiami lietaus nuotekų tinklai, pėsčiųjų ir dviračių takai.
Teigiama, kad pirmasis darbų etapas vyks atkarpoje tarp Ateities plento ir Giraitės gatvės.
Nuo pirmadienio iki gruodžio vidurio minėtoje atkarpoje dėl uždaromos vienos juostos laikinai numatomas vienpusis eismas – kryptis Kauno marių link.
„Vairuotojus raginame atkreipti dėmesį į kelio ženklus ir, esant galimybei, pasirinkti alternatyvius maršrutus“, – pranešė savivaldybė.
KaunasRomo Kalantos gatvėribojimai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.