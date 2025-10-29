Gulbė ant bėgių sutrikdė eismą judriausioje Škotijos geležinkelio stotyje

„Network Rail“ pirmadienį pranešė, kad paukštis buvo rastas apie 17.49 val. Glazgo centrinės stoties viršutiniame aukšte.
„Glazgo centrinės stoties viršutiniame aukšte ant bėgių aptikta gulbė. Eismas į stotį ir iš jos sutrikdytas, bet traukiniai vis tiek važiuoja sumažintu greičiu“, – pranešė geležinkelio operatorė.
Jos pranešime sakoma, kad Glazgo centrinėje stotyje dirbo reagavimo komanda, stengdamasi kuo greičiau patraukti gulbę nuo bėgių.
„Network Rail“ paskelbė „kaltininkės“ nuotrauką iškart po 18 val. ir pridūrė, kad komandos siekia užtikrinti traukinių eismą ir išvežti gulbę iš pavojingos vietos. 18.30 val. „ScotRail“ pranešė, kad paukštis buvo pašalintas. 21.42 val. jo sukelti trikdžiai baigėsi.
„Geros naujienos. Gulbė perkelta ir dabar yra saugi atokiau nuo geležinkelio“, – socialiniame tinkle X paskelbė transporto paslaugų teikėja ir pridūrė, kad paukštis „šiek tiek nelaimingas, bet atsigauna“.
Bendrovė dėkojo keleiviams už kantrybę ir po trijų valandų pridūrė, kad Glazgo centrinėje geležinkelio stotyje paukščio sukelti trikdžiai baigėsi.