Artėjant svarbiai datai – priminimas vairuotojams: kur galima palikti senas padangas

Artėjančiam žieminių padangų sezonui besiruošiantys padangų atliekų tvarkytojai vairuotojams primena ką daryti su senomis padangomis, kad jos netaptų gamtą teršiančia atlieka ir dėl ne vietoje paliktų senų padangų netektų papurtyti piniginę mokant baudas.
Trys patogios ir saugios galimybės
Nors daug kam senos padangos atrodo kaip nekalta atlieka, tačiau dėl itin ilgo irimo laikotarpio (apie 120–140 metų), išskiriamų kenksmingų cheminių medžiagų bei pavojaus tapti itin pavojingo sveikatai ir aplinkai gaisro priežastimi, senos padangos turi būti išmetamos tik tam skirtose vietose, kad būtų tinkamai utilizuotos ir perdirbtos, taip nekeliant pavojaus gamtai bei žmonėms. Dar vienas neigiamas ne vietoje išmestų padangų efektas – jos tampa gera terpe veistis graužikams ir kitiems parazitams.
Lietuvoje yra sudarytos visos galimybės senas padangas nemokamai išmesti ten, kur jomis bus tinkamai pasirūpinta. Turbūt patogiausia galimybė yra padangų montavimo metu. Jei permontuojant padangas nusprendžiate, kad senosios tolesniam naudojimui nebetinkamos, jas nemokamai turi priimti padangas montuojanti įmonė. Kita galimybė – perkant naujas padangas, tokį patį kiekį senų galite palikti pardavėjui. Trečia galimybė – didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA), kuriose per metus galima palikti iki penkių senų padangų.
„Vairuotojai turi žinoti šias galimybes ir jomis naudotis. Jei padangų montuotojai ar pardavėjai nesutinka priimtu senų padangų, apie tai reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, nes tai yra pažeidimas. Legaliai Lietuvoje veikiantys padangų platintojai ir montavimo paslaugas teikiančios įmonės senas padangas privalo priimti nemokamai“, – paaiškina „Padangų importuotojų organizacijos“ direktorė Jekaterina Volkė.
Jei pardavimo ar montavimo vietos atsisako iš klientų priimti senas padangas, už pirmą pažeidimą gali būti skirta bauda nuo 450 iki 850 eurų, o jei jis pasikartoja, bauda gali siekti net iki 1700 eurų.
Už netinkamoje vietoje, pavyzdžiui, miške, pakelėje ar prie buitinių atliekų konteinerių išmestas padangas, gali būti nubausti ir gyventojai. Bauda gali siekti iki 90 eurų ir papildomai už kiekvieną išmestą padangą teks sumokėti 44 eurų baudą už aplinkai padarytą žalą. Taigi, neatsakingai išmetus vieną komplektą senų padangų, bauda gali siekti daugiau nei 400 eurų.
Šiukšles pasiima sąmoningai
Atsakingai į savo verslo teises bei pareigas žiūrintys padangų platintojai ir montavimo paslaugas atliekančios įmonės su klientais dalinasi informacija apie galimybes nemokamai atsikratyti naudoti nebetinkamomis padangomis, tačiau kai kurie vairuotojai, net puikiai suprasdami, kad senosios padangos savo pagrindinės paskirties vis tiek jau nebeatliks, sąmoningai jas vežasi namo ar į garažus.
„Partneriai su kuriais bendradarbiaujame, dalinasi istorijomis, kaip klientai nesutinka nemokamai palikti senų padangų, nes teigia, kad galbūt jas dar kur nors panaudos. Tačiau dažnu atveju jos tiesiog padedamos kieme, sandėliuke ar garaže ir galiausiai jokios realios paskirties neatlieka.
Jei iš tikrųjų norite, kad padangos dar būtų naudingos, palikite jas ten, kur reikia – galiausiai jos atsidurs perdirbimo gamyklose, kur bus susmulkinamos, o iš gautos produkcijos kuriami naudingi produktai, pavyzdžiui, minkštos dangos vaikų žaidimo aikštelėms, borteliai sodams bei gėlynams ir daug kitų naudingų dalykų“, – pasakoja ekspertė.
Padangų perdirbimo gamykloje Lenkijoje iš padangų pašalinami ir iš naujo panaudojami metalas bei medvilnė, o guma susmulkinama į skirtingos frakcijos gabaliukus, kurie panaudojami naujų produktų gamybai.
