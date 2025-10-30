Po kapitalinio remonto atidaroma judri Kauno gatvė: keičiasi eismo tvarka ir viešojo transporto maršrutai

Kapitalinis atnaujinimas
„Jau kuris laikas Kaune gatvės tvarkomos kompleksiškai. Tapo įprasta seną dangą pakeisti šviežiu asfaltu, tuo pačiu įrengiant naujus pėsčiųjų bei dviračių takus. Vadinamoji Milikonių įkalnė – ne išimtis.
Atnaujindami miesto gatves ne tik geriname eismą, bet ir kuriame patogesnę, saugesnę bei patrauklesnę aplinką visiems gyventojams. Prie teigiamų pokyčių stipriai prisidės ir statomi keturi nauji tiltai“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Milikonių įkalnėje darbai prasidėjo nuo požeminių tinklų įrengimo ir atnaujinimo. Rangovai išplatino šlaitą, įrengė pėstiesiems ir dviratininkams skirtus takus.
Čia pat atnaujinta važiuojamoji danga – duobėtą kelią pakeitė lygus asfaltas. Atkarpoje tarp Pryšmančių ir Varnių gatvių, apatinėje įkalnės dalyje, leidžiantis įrengta papildoma eismo juosta. Įkalnės viduryje pasirūpinta patogiu kairiniu posūkiu, kuris netrukdys važiuojantiems Šilainių link.
„Linkuvos gatvės įkalnėje užbaigti beveik visi darbai. Liko smulkmenos, kurios eismui nekliudys. Eismas bus atvertas penktadienį, vakare“, – tikina Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Grąžinama ankstesnė eismo tvarka
Atvėrus Milikonių įkalnę, keisis ir eismo tvarka. Apačioje, Varnių ir Linkuvos g. sankirtoje, pirmumą vėl turės Linkuvos gatve važiuojančios transporto priemonės.
Nuo savaitgalio vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į pokyčius Baltijos g. bei Žemaičių pl. sankryžoje – dėl grąžinamos ankstesnės tvarkos keisis važiavimo kryptys eismo juostose.
Lygiagrečiai grąžinamos parkavimo vietos palei Šilainių polikliniką Žemaičių plente ir J. Grušo gatvėje ties nusukimu į Baltų prospektą.
Eismo tvarka nesikeis tik pačiame Baltų pr., tarp Juozo Grušo meno gimnazijos ir Rietavo g. viešojo transporto stotelių. Priėmus sprendimą neleisti parkuoti automobilių pirmoje juostoje, pastebimai pagerėjo eismo pralaidumas.
Keičiasi viešojo transporto maršrutai
Atnaujinus Milikonių įkalnę, nuo lapkričio 1 d. grąžinami ir ankstesni viešojo transporto maršrutai. 17-ojo, 23-iojo, 34-ojo, 35-ojo, 39-ojo, 40-ojo 54-ojo ir 57-ojo maršrutų autobusai važiuos įprastomis trasomis per sutvarkytą atkarpą Linkuvos g.
Tuo pačiu ties Šilainių poliklinika, greta prekybos centro „Iki“, nuo šeštadienio nelieka papildomo sustojimo išskirtinai 17 ir 40 autobusų maršrutams.
Daugiau informacijos apie viešojo transporto maršrutų pasikeitimus: stops.lt/kaunas/.